Сказочный март, пасмурный апрель и переменчивый май: чего ждать от погоды этой весной

Синоптики дали прогноз на март, апрель и май

После аномально теплого января и февральских морозов в Украину придет ранняя весна. Уже с самого начала марта температура воздуха будет выше средней, как для этого месяца. Однако синоптики затем прогнозировали похолодание в апреле. "Телеграф" расскажет, какой погоды стоит ожидать украинцам на протяжении всей весны в этом году.

По данным синоптиков сайта Meteoprog, весна по-настоящему порадует своим теплом и практически полным отсутствием осадков. Последний месяц весны будет уже больше похож на лето, ведь температура воздуха в некоторые дни будет держаться на уровне 23-24 градусов.

Прогноз погоды на март

Март в этом году начнется с температуры +8 градусов в дневное время и и от -1 до +1 градуса ночью. Значительное потепление ожидается в 20-х числах этого месяца. Тогда днем столбики термометров будут подниматься до +13 градусов, а к ночи падать до +1..+2.

Первый месяц весны не будет богат на осадки. Согласно прогнозам синоптиков, в марте ожидается всего один дождливый день — 16 числа. Все остальное время будет солнечная или облачная погода.

К концу месяца ожидается до +16 градусов днем и до +5 градусов ночью.

Прогноз погоды на апрель

Погода в апреле будет более пасмурной, нежели в марте, ведь на протяжении всего месяца практически не будет солнечных дней. Синоптики передают, что большую часть месяца будет преобладать облачная погода.

Температура воздуха в начале месяца ожидается до +13..+14 градусов днем и до +3..+4 градусов ночью. Потепление придет с 16 апреля. С этого дня будет от +17 градусов днем и от +7 градусов ночью. В последние апрельские дни ожидается до +22 градусов днем и до +10 ночью.

Осадков в апреле будет немного больше, чем в первый месяц весны. Согласно прогнозу, будет четыре дождливых дня — 1, 5, 12 и 26 апреля.

Прогноз погоды на май

В этом году в мае ожидаются небольшие перепады температур. В начале месяца столбики термометров будут подниматься до +23 градусов днем и до +10 градусов ночью. Но в некоторые дни днем ожидается до +18.

В середине месяца также будет небольшое похолодание на несколько дней, но затем погода начнет постепенно выравниваться. К концу мая средняя температура воздуха составит 23-24 градуса тепла днем, а ночью — +13..+14 градусов.

Что касается осадков в мае, то их практически не будет. Синоптики указывают, что дожди ожидаются лишь 30 мая. В остальные дни будет солнечная или пасмурная погода.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что синоптики рассказали, какой погоды ждать украинцам в конце февраля и будут ли еще зимние "сюрпризы".