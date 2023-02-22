Потепление, но с "подарками": какой будет погода в Украине в первой половине весны

Синоптики дали прогноз на первую половину весны

Погода в феврале 2023 года могла запомнится украинцам своей переменчивостью и, судя по прогнозам синоптиков, похожая ситуация ожидает нас и в первые месяцы весны.

Так, по словам синоптика Наталки Диденко, начало следующего месяца принесет Украине умеренную, но не низкую температуру воздуха. При этом, теплые дни будут разбавляться периодическими осадками. Также, прогнозирует синоптик, от марта можно ожидать и порывистых ветров.

"Начало марта обещает в Украине умеренную, не низкую, температуру воздуха с периодическими осадками и временами порывистым ветром", — говорит Диденко.

Что касается текущего месяца, то Диденко предупреждает о похолодании. Она считает, что следующие два дня будут самыми холодными в Украине.

"Температура воздуха в ночные часы будет опускаться на востоке Украины до -10-15 градусов, в большинстве областей -4-11 градусов, на западе и юге до -1-5 градусов", — пишет Диденко.

Впрочем уже с 25 февраля, отмечает она, потеплеет вплоть до +10 градусов.

В свою очередь, как рассказал народный синоптик Станислав Щедрин, дождливая погода будет сохранятся в Украине и в апреле. В это же время произойдет небольшое похолодание, которое сменится летней погодой уже во второй половине месяца.

Напомним, ранее мы писали о том, что появился прогноз магнитных бурь на март.