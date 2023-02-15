Грозы с ливнями принесут тепло: когда в Украине потеплеет до +20
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В середине апреля начнутся весенние ливни с грозами, после которых температура начнет меняться на летнюю
Весна в Украине начнется с потепления. В некоторых регионах температура воздуха днем достигнет 20 градусов тепла.
Об этом рассказал народный синоптик Станислав Щедрин в комментарии Радио Трек. Но, несмотря на потепление, возможны дожди и сильные порывы ветра.
По словам синоптика, в конце февраля украинцев ждет потепление. Ночью температура будет колебаться от -3 до +3, а днем поднимется до +4…+9 градусов. Но будет сохраняться большая влажность. В марте потеплеет до +11 градусов днем.
В западных регионах воздух прогреется до +10…+13 градусов. Солнечных дней будет больше, чем в феврале, а осадков практически не прогнозируется. Потепление продержится до середины марта, после чего погода станет пасмурнее. Однако это не помешает воздуху прогреться до +14…+18 градусов на западе и юге.
В начале апреля ожидается похолодание, а в Карпатах возможен снег. В большинстве областей ожидаются дожди с грозами, но только в первой поллвине месяца. Во второй декаде апреля погода начнет меняться на летнюю.
"Температура все чаще будет на уровне +15…+20 градусов. Периодически будут ливни, кое-где с грозами. Также до конца апреля будет ветрено", — спрогнозировал народный синоптик.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что погода в марте будет суровой. Но, несомтря на это, существенных осадков не прогнозируется.