Грозы с ливнями принесут тепло: когда в Украине потеплеет до +20

В середине апреля начнутся весенние ливни с грозами, после которых температура начнет меняться на летнюю

Весна в Украине начнется с потепления. В некоторых регионах температура воздуха днем достигнет 20 градусов тепла.

Об этом рассказал народный синоптик Станислав Щедрин в комментарии Радио Трек. Но, несмотря на потепление, возможны дожди и сильные порывы ветра.

По словам синоптика, в конце февраля украинцев ждет потепление. Ночью температура будет колебаться от -3 до +3, а днем поднимется до +4…+9 градусов. Но будет сохраняться большая влажность. В марте потеплеет до +11 градусов днем.

В западных регионах воздух прогреется до +10…+13 градусов. Солнечных дней будет больше, чем в феврале, а осадков практически не прогнозируется. Потепление продержится до середины марта, после чего погода станет пасмурнее. Однако это не помешает воздуху прогреться до +14…+18 градусов на западе и юге.

В начале апреля ожидается похолодание, а в Карпатах возможен снег. В большинстве областей ожидаются дожди с грозами, но только в первой поллвине месяца. Во второй декаде апреля погода начнет меняться на летнюю.

"Температура все чаще будет на уровне +15…+20 градусов. Периодически будут ливни, кое-где с грозами. Также до конца апреля будет ветрено", — спрогнозировал народный синоптик.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что погода в марте будет суровой. Но, несомтря на это, существенных осадков не прогнозируется.