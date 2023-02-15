Грози зі зливами принесуть тепло: коли в Україні потеплішає до +20

У середині квітня розпочнуться весняні зливи з грозами, після яких температура почне змінюватися на літню

Весна в Україні розпочнеться з потепління. У деяких регіонах температура повітря вдень сягне 20 градусів тепла.

Про це розповів народний синоптик Станіслав Щедрін у коментарі Радіо Трек. Але, незважаючи на потепління, можливі дощі та сильні пориви вітру.

За словами синоптика, наприкінці лютого на українців чекає потепління. Вночі температура коливатиметься від -3 до +3, а вдень підніметься до +4…+9 градусів. Але зберігатиметься велика вологість. У березні потеплішає до +11 градусів вдень.

У західних регіонах повітря прогріється до +10…+13 градусів. Сонячних днів буде більшим, ніж у лютому, а опадів практично не прогнозується. Потепління протримається до середини березня, після чого погода похмурішає. Однак це не завадить повітрю прогрітися до +14…+18 градусів на заході та півдні.

На початку квітня очікується похолодання, а у Карпатах можливий сніг. У більшості областей очікуються дощі з грозами, але лише у першій половині місяця. У другій декаді квітня погода почне змінюватись на літню.

"Температура все частіше буде на рівні +15...+20 градусів. Періодично будуть зливи, подекуди з грозами. Також до кінця квітня буде вітряно", — спрогнозував народний синоптик.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що погода у березні буде суворою. Але, незважаючи на це, істотних опадів не прогнозується.