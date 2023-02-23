Потепління протягом тижня: якою буде погода в Україні на початку весни

Березень розпочнеться з прохолодної погоди, яку потім змінить значне потепління

Цьогоріч зима закінчується так, щоб українці змогли її відчути – у багатьох регіонах знову випадає сніг, а температура повітря коливається ближче до 0 градусів. Втім, хоча початок весни обіцяє бути прохолодним, вже протягом першого тижня очікується значне потепління.

Так, згідно з даними сайту Gismeteo, у перші дні повітря прогріється до +4 — +7 градусів вдень, а вночі опускатиметься за позначку "мінус". Здебільшого очікується ясна погода, однак подекуди також можливі дощі. "Телеграф" розповідає, якою буде погода в Україні на початку березня у містах нашої країни.

Весна у Києві розпочнеться з прохолодних +5 градусів вдень та 0 вночі. Наступні дні у столиці буде ще холодніше – до +3, однак протягом першого березневого тижня очікується потепління до +13 градусів. У місті буде ясно, однак сонце час від часу ховатиметься за хмарами, а також можливі невеликі зливи.

Погода у Києві на березень

У Запоріжжі березень розпочнеться майже так, як і у Києві. У перші дні – +4 — +8 вдень та до -3 вночі., однак пізніше повітря прогріється до +13 градусів, а з теплом у місто прийдуть невеликі дощі.

Погода у Запоріжжі на березень

На Харків очікують "погодні гойдалки" – ясну погоду подекуди змінюватимуть дощі. Протягом тижня у місті стане тепліше – до +11 градусів.

Погода у Харкові на березень

Майже аналогічна ситуація і у Дніпрі, де весна зустрічатиме містян прохолодними +4 градусами. До кінця першого тижня березня температура зросте до +13, а разом із тим у місто прийдуть невеликі весняні дощі.

Погода у Дніпрі на березень

У західній частині країни буде дещо тепліше, ніж в інших регіонах. Зокрема, у Львові березень розпочнеться з сонячної погоди, а позначка на стовпчику термометра сягатиме +8 градусів. 6 та 7 березня місто накриють хмари, але це компенсується потеплінням до +16 градусів.

Погода у Львові на березень

Одеса зустрічатиме весну з сильною хмарністю та +4 градусами. Вже з 3 березня у місті очікується сонце, втім його знову замінять хмари до завершення першого тижня місяця. За цей час вдень повітря прогріється до +12 градусів.

Погода в Одесі на березень

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що згідно з прогнозами синоптика Укргідрометцентру Наталії Птухи, за аномально теплу зиму цього року, ймовірно, доведеться "розплатитися" у березні. Перший місяць весни може дати свої "сюрпризи".