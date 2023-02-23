Потепление в течение недели: какой будет погода в Украине в начале весны

Март начнется с прохладной погоды, которая затем изменит значительное потепление.

В этом году зима заканчивается так, чтобы украинцы смогли ее почувствовать – во многих регионах снова выпадает снег, а температура воздуха колеблется ближе к 0 градусам. Впрочем, хотя начало весны обещает быть прохладным, уже в первую неделю ожидается значительное потепление.

Так, согласно данным сайта Gismeteo, в первые дни воздух прогреется до +4 — +7 градусов днем, а ночью будет опускаться за отметку минус. В основном ожидается ясная погода, однако иногда возможны дожди. "Телеграф" рассказывает, какой будет погода в Украине в начале марта в городах нашей страны.

Весна в Киеве начнется с прохладных 5 градусов днем и 0 ночью. Следующие дни в столице будет еще холоднее – до +3, однако в течение первой мартовской недели ожидается потепление до +13 градусов. В городе будет ясно, однако солнце будет время от времени прятаться за облаками, а также возможны небольшие ливни.

Погода в Киеве на март

В Запорожье март начнется почти так же, как и в Киеве. В первые дни — +4-8 днем и до -3 ночью. Однако позже воздух прогреется до +13 градусов, а с теплом в город придут небольшие дожди.

Погода в Запорожье на март

Харьков ожидают "погодные качели" – ясную погоду иногда будут менять дожди. В течение недели в городе станет теплее – до +11 градусов.

Погода в Харькове на март

Почти аналогичная ситуация и в Днепре, где весна будет встречать горожан прохладными +4 градусами. К концу первой недели марта температура вырастет до 13, а вместе с тем в город придут небольшие весенние дожди.

Погода в Днепре на март

В западной части страны будет несколько теплее, чем в других регионах. В частности, во Львове март начнется с солнечной погоды, а отметка на столбике термометра составит +8 градусов. 6 и 7 марта город накроют облака, но компенсируется потеплением до +16 градусов.

Погода во Львове на март

Одесса будет встречать весну с облачностью и +4 градусами. Уже с 3 марта в городе ожидается солнце, однако его снова заменят облака до конца первой недели месяца. За это время днем воздух прогреется до +12 градусов.

Погода в Одессе на март

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что согласно прогнозам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, за аномально тёплую зиму этого года, вероятно, придется "расплатиться" в марте. Первый месяц весны может преподнести свои "сюрпризы".