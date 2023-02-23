Арктичне повітря та сюрпризи у березні: якою буде весна-2023 в Україні

Ця весна, як і зима, яка у нас зараз завершується, буде дещо вищою за кліматичні норми

Наприкінці лютого, який здивував температурними "гойдалками", ненадовго прийде потепління, а потім очікується черговий атмосферний фронт із заходу. Початок березня також може піднести холодні "сюрпризи", але загалом весна обіцяє бути теплою.

Температура повітря цієї весни може бути вищою за норму на 1-2 градуси. Такий прогноз зробила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, повідомляє видання NV.

"Як зазначають наші науковці з Інституту гідрометеорології, весна цього року планується теплою, її середня температура повітря за сезон може бути вищою за норму на 1−2 градуси. Загалом усе ж таки є така тенденція до того, що ця весна, як і зима, яка у нас зараз завершується, дещо вищі кліматичні норми. І це навіть у порівнянні з новими кліматичними нормами за останні 30 років з 1990 по 2020 рік", — каже синоптик.

За її словами, очікувати на різке потепління з 1 березня не варто. За попередніми прогнозами, початок березня цього року буде нестійким.

"Нестійка погода та затоки арктичного повітря зовсім не виключені. Знову може бути зниження температури до морозів, тому поки що слідкуємо за погодою та прогнозами. Вони оновлюються щодня на найближчі п’ять-десять діб, це найточніші прогнози погоди", — підсумувала Наталія Птуха.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що згідно з прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна, весна в Україні цього року буде ранньою. Він зазначає, що вже наприкінці лютого температура повітря вдень може підійматися до +9 градусів.