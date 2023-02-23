Арктический воздух и сюрпризы в марте: какой будет весна-2023 в Украине

Эта весна, как и зима, которая у нас сейчас завершается, будет несколько выше климатические нормы

В конце февраля, который удивил температурными "качелями", ненадолго придет потепление, а затем ожидается очередной атмосферный фронт с запада. Начало марта также может преподнести холодные "сюрпризы", но в целом весна обещает быть теплой.

Температура воздуха этой весной может быть выше нормы на 1-2 градуса. Такой прогноз сделала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает издание NV.

"Как отмечают наши ученые из Института гидрометеорологии, весна этого года планируется теплой, ее средняя температура воздуха за сезон может быть выше нормы на 1−2 градуса. В общем, все же такая тенденция к тому, что эта весна, как и зима, которая у нас сейчас завершается, несколько выше климатические нормы. И это даже по сравнению с новыми климатическими нормами за последние 30 лет с 1990 по 2020 год", — говорит синоптик.

По ее словам, ожидать резкого потепления с 1 марта не стоит. По предварительным прогнозам, начало марта в этом году будет неустойчивым.

"Неустойчивая погода и заливы арктического воздуха совершенно не исключены. Снова может быть снижение температуры до морозов, поэтому пока следим за погодой и прогнозами. Они обновляются каждый день на ближайшие пять-десять суток, это самые точные прогнозы погоды", — подытожила Наталья Птуха.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что согласно прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, весна в Украине в этом году будет ранней. Он отмечает, что уже в конце февраля температура воздуха в дневное время может подниматься до +9 градусов.