В Украину мчит очередная партия Leopard 2: в Германии озвучили количество и сроки

Автопарк ВСУ продолжает расширяться

В Украину уже начали поступать немецкие танки Leopard 2. Первыми свои машины отправила Польша, а сейчас к ней присоединилась Германия и Португалия. Обещанные этими странами танки прибудут в нашу страну уже со дня на день.

Об этом заявил министр обороны Борис Писториус, передает Spiegel.

По словам главы Бундесвера, в этом месяце в Украину прибудут 18 немецких и 3 португальских Leopard 2.

"Я могу сказать вам, что я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard 2A6 и три португальских танка могут прибыть в Украину в этом месяце", — сказал Писториус в кулуарах встречи министров обороны ЕС в Швеции.

Он отметил, что танки прибудут в страну с подготовленными экипажами, а затем могут отправиться на фронт.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина может получить танки Leopard 2 от неожиданной страны. В Германии придумали, откуда взять больше танков для ВСУ. Там разочарованы тем, что западные союзники передадут Украине символическое количество Leopard 2, хотя громко призывали Германию начать поставки.

Также мы сообщали о том, что оккупанты говорят, что уже видят танки Leopard 2 на фронте. Они утверждают, что боевые машины якобы были зафиксировали в районе Бахмута.