Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов специально для "Телеграфа" прокомментировал последние изменения в политике Китая относительно войны в Украине

В Китайской Народной Республике (КНР), которая недавно представила свой весьма спорный вариант "мирного плана" касательно окончания войны в Украине, третий раз подряд избрали главой государства Си Цзиньпина – действующего руководителя КНР и генсек ЦК коммунистической партии.

По формальным признакам, Си Цзиньпин достиг в партии того же положения, которое раньше имели только Мао Цзэдун и Дэн Сяопин. Теперь же он пытается превзойти их достижения, впервые в истории Китая будучи избранным на третий срок Всекитайским собранием народных представителей.

Си Цзиньпин имеет глобальные планы и миссию – продвижение в мире альтернативной повестки, которая должна стать конкурентом западному либеральному проекту. По его мнению, Китай может предложить миру идеи сотрудничества и справедливости. Одним из выражений этой идеологии становится проект "Один пояс, один путь". В построении нового мира Китай также предлагает использовать свой опыт социальной инженерии, в том числе формирование социального рейтинга каждого гражданина, в сочетании с тотальным контролем поступков, передвижений, финансовой деятельности и публичных высказываний каждого.

Нападение россии на Украину Китай рассматривает как часть глобального противостояния Запада и не-Запада. Но россия подвела всех остальных оппонентов западного альянса, развязав несправедливую войну и теперь проваливая ее идеологическую и военную составляющие. Китай не может допустить поражения рф, так как это будет триумфальной победой Запада и подтвердит в глазах всего мира превосходство не только западного вооружения, но также идеологии свободы и либеральной демократии.

В украинской войне для Китая выгодным было бы объявление "ничьи" – заключение перемирия и фиксация компромисса "мир в обмен на территории". Если Украина с союзниками отвергнут китайский мирный план, то вероятность поставок китайского вооружения в рф может возрасти. По мнению китайских спецслужб, это должно спасти российскую армию от крупных поражений на поле боя. Более того, российское руководство может шантажировать Китай: мол, в случае отказа поставить вооружение и угрозы военного разгрома, рф пойдет на применение ядерного оружия. Китай категорически против любых рисков применения оружия массового поражения, и неоднократно об этом публично заявлял. Но в случае поставок китайского вооружения в россию – немедленно включатся санкционные механизмы против Китая со стороны Запада. И в таком случае мир ожидает экономический обвал, но громче всех будет обваливаться именно китайская экономика.

Перед украинским руководством стоит непростой дипломатический вызов – спасти и Украину, и весь мир от глобализации войны. Президент Зеленский предварительно оценил китайские предложения по безопасности довольно дипломатично и выверено – дескать, среди предложенных пунктов есть совпадающие с планом самого Зеленского положения о защите территориальной целостности, ядерной безопасности и зерновом коридоре. Также украинский президент позитивно оценил вовлеченность Китая в процесс мирного урегулирования с применением дипломатических методов. В интересах Украины – сохранить относительный нейтралитет Китая и не допустить поставок оружия в россию. Это оружие может помешать украинскому наступлению, о котором уже открыто говорят. Но, в то же время, во всей челночной дипломатии Украина будет защищать свои национальные интересы и отстаивать свою позицию.