Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко специально для "Телеграфа" — о переустройстве мира по-китайски

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин 1 марта во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Пекине озвучил свою позицию касательно российско-украинской войны. По его словам, Москва и Киев должны решить всё мирным путем.

Напомню, что 24 февраля, в годовщину российского полномасштабного вторжения в Украину, представители КНР обнародовали так называемый "мирный план" по завершению этой войны.

Уверен, что сейчас отсутствуют перспективы для переговоров. Позиция РФ базируется на том, что Украина должна признать, как говорят в Кремле, "новые территориальные реалии" (имея в виду оккупацию россиянами не только Крыма, но и четырех областей нашей страны – Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, где продолжаются бои). Позиция украинской власти и украинского народа – все наши земли, без исключения, должны быть возвращены, а страна-агрессор – компенсировать, по крайней мере, материальный ущерб в виде репараций гражданам и нашему государству в целом.

Учитывая такие кардинально противоположные позиции – предмета для переговоров нет.

При этом надо понимать, что когда Китай пытается выдвигать некие "миротворческие" инициативы, это не о завершении российско-украинской войны, а о переустройстве мира по-китайски. И в этом "новом мире" на китайский лад нет места единой Европе, НАТО. По сути дела, КНР хочет занять центральное место на планете. И поэтому, во многом усилиями этого государства, выстраивается ось Китай — Иран — Россия — Северная Корея + вассальная Беларусь. Пекин пытается лидировать во всей этой "стае". Однако самостоятельного потенциала, чтобы в такой конфигурации построить весь мир по-своему, у данной "стаи" нет. Но попытки такие не прекратятся.

Именно поэтому, к большому сожалению, россиян продолжат стимулировать на продолжение агрессии.

Китай, в любом случае, выигрывает. Показательный пример – недавно там опубликовали карту КНР, как они ее понимают. Так там все пока еще российские территории, до Урала, причислены к китайским. Такого рода вбросы постоянно происходят. Китаю выгодно сковать НАТО привязкой к российской агрессии против Украины. Сковать военно-технические возможности Альянса. И при этом ослаблять РФ, ждать, когда она начнет разваливаться – и какие-то куски, возможно, удастся подобрать.

Вот такое оно – китайское творчество мира.