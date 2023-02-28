Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич высказал свое мнение о поездке Лукашенко в Китай

Самопровозглашенный президент Беларуси Александра Лукашенко, посещающий сейчас Китайскую Народную Республику (КНР), заявил, что Украина должна подписать мирный договор с россией без предварительных условий.

И расхваливал китайский "мирный план", презентованный 24 февраля 2023-го, в годовщину начала российского вторжения в Украину.

Надо понимать, что визит Лукашенко в Китай – это продолжение того, что происходило в сентябре-2022 на саммите ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) в Самарканде (Узбекистан).

Китай расставляет флажки своей зоны влияния. Приглашение Лукашенко посетить КНР было озвучено еще на том саммите. Для него этот визит – возможность получить от Китая зонтик политической и частично военной безопасности. Причем зонтик, который раскрывается не только условно против Запада, но и – как защита от россии.

Как это работает, можно увидеть на позиционировании Казахстана в последнее время, даже по украинскому вопросу. Вот и для Лукашенко, по примеру Токаева, крайне важно на данном этапе получить подобный зонтик от КНР, как уже смог Казахстан.

В свою очередь, у Китая, который по нужным ему направлениям вытеснил рф из Центральной Азии, есть время заниматься уже и Беларусью, и другими регионами. Соответственно – есть взаимный интерес.

В этом же ракурсе следует рассматривать похвалы китайскому "мирному плану" со стороны как Беларуси, так и Казахстана. Эти государства рассматривают вариант своей устойчивости – в нахождении в зоне влияния КНР.

Та ситуация продемонстрировала полную импотенцию стран Запада в смысле быстрой реакции. И тогда казахский режим от усиления российского влияния фактически спасло вмешательство Турции и Китая. Не Евросоюза или США. Соответственно, для Казахстана на данном этапе именно КНР рассматривается если не как гарант безопасности, то – как зонтик безопасности.

Для режима Лукашенко, учитывая конфликт со странами Запада, учитывая еще большую зависимость от рф, чем у Казахстана, естественно, китайский зонтик безопасности рассматривается, как один из прекрасных вариантов сохранить свое положение.

Если рассматривать ситуацию с точки зрения влияния на ход российско-украинской войны, участие в ней белорусских вооруженных сил и ранее было маловозможным, исходя из нескольких факторов. Это и настроение населения, и позиция внешних партнеров. Кроме рф есть еще и Турция с Китаем, которые по состоянию на сегодня не желают масштабирования конфликта (как они называют эту войну). А именно – более активного участия в происходящем каких-либо стран. И для Лукашенко логично прислушаться.

Если этот визит будет успешным для Лукашенко, то вероятность нападения на Украину вооруженных сил Беларуси совместно с российскими – уменьшается.

Если визит будет очень успешным (с точки зрения интересов Китая, который гарантирует, что выполнение его желаний Минском будет для последнего безопасным), можно ожидать к концу 2023 года определенной разрядки и даже улучшения отношений Беларуси со странами Евросоюза. Попытки, по крайней мере, выйти на это. И возможное уменьшение российских войск на белорусской территории.

Если же произойдет геополитическая конфронтация между США и КНР (негативный сценарий), в результате чего Пекин решит открыто и масштабно поддерживать рф, то для нас белорусская зависимость от Китая автоматически становится дополнительным и очень большим риском.