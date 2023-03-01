Си Цзиньпин на встрече с лукашенко высказался об Украине

Лидеры двух стран пугают, что если война в Украине не закончится, то может вспыхнуть другой глобальный конфликт, в котором не будет победителей

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин озвучил свою позицию касательно войны в Украине. Он считает, что Украина и россия должны решать конфликт мирным путем.

Об этом глава КНР заявил во время встречи с президентом Беларуси александром лукашенко в Пекине, передает CNN. По его словам, обе страны должны работать над прекращением огня.

Лидеры Китая и Беларуси обсудили недавно представленный "мирный план" по заверешнию войны в Украине. Лидер Китая, который год отмалчивался и не высказывал никакой позиции касательно нападения на Украину, готов содействовать мирным переговорам между двумя странами.

"Основная позиция Китая заключается в содействии миру и переговорам. Мы должны придерживаться направления политического урегулирования, отвергнуть весь менталитет времен холодной войны, уважать законные интересы всех стран по безопасности и построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности", — заявил он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Украина и россия должны работать над прекращением огня и стараться разрешить "кризис" мирным путем. Его слова поддержал и президент Беларуси, заявив, что сегодняшние политические решения в мире должны быть нестандартными и направленными на то, чтобы "не допустить глобальной конфронтации, в которой не будет победителей".

"Беларусь активно предлагает мир и полностью поддерживает вашу инициативу по международной безопасности", — резюмировал александр лукашенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии пообещали взять во внимание китайский "мирный план" по окончанию войны в Украине и тщательно изучить все его пункты.