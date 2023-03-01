Сі Цзіньпін на зустрічі з лукашенко висловився про Україну

Лідери двох країн лякають, що якщо війна в Україні не закінчиться, то може спалахнути інший глобальний конфлікт, у якому переможців не буде

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін озвучив свою позицію щодо війни в Україні. Він вважає, що Україна та росія мають вирішувати конфлікт мирним шляхом.

Про це глава КНР заявив під час зустрічі з президентом Білорусі олександром лукашенком у Пекіні, передає CNN. За його словами, обидві країни мають працювати над припиненням вогню.

Лідери Китаю та Білорусі обговорили нещодавно представлений "мирний план" щодо завершення війни в Україні. Лідер Китаю, який рік відмовчувався та не висловлював жодної позиції щодо нападу на Україну, готовий сприяти мирним переговорам між двома країнами.

"Основна позиція Китаю полягає у сприянні миру та переговорам. Ми повинні дотримуватись напряму політичного врегулювання, відкинути весь менталітет часів холодної війни, поважати законні інтереси всіх країн з безпеки та побудувати збалансовану, ефективну та стійку архітектуру європейської безпеки", — заявив він.

Сі Цзіньпін наголосив, що Україна та росія мають працювати над припиненням вогню та намагатися дозволити "кризу" мирним шляхом. Його слова підтримав і президент Білорусі, заявивши, що сьогоднішні політичні рішення у світі мають бути нестандартними та спрямованими на те, щоб "не допустити глобальної конфронтації, в якій не буде переможців".

"Білорусь активно пропонує мир і повністю підтримує вашу ініціативу з міжнародної безпеки", — резюмував олександр лукашенко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у росії пообіцяли взяти до уваги китайський "мирний план" після закінчення війни в Україні та ретельно вивчити всі його пункти.