Не лише Татарський. ТОП- 7 російських пропагандистів, які загадково загинули

У росії зникають відомі рупори кремля

Російська пропаганда вбиває, тепер вже і в буквальному смислі. Лише на цих вихідних до "клубу 200" приєднався відомий Z-воєнкор Владлен Татарський, який захоплювався вбивствами мирних мешканців у війні росії проти України.

"Телеграф" згадує, хто з російських пропагандистів останнім часом став хорошим:

Вибухова вечірка Татарського

Блогер Владлен Татарський (справжнє ім’я — Максим Фомін) загинув 2 квітня у Санкт-Петербурзі в кафе "Стріт-арт", яке належить засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину.

Вибух у петербурзькому кафе

У вихідні у цьому кафе мав зібратися дискусійний клуб "Кібер Z фронт" за його участі, але захід виявився вибуховим. Він отримав травми несумісні з життям. РосЗМІ повідомили, що вибух начебто спричинила статуетка, яку подарувала Татарському. Дар’я Трепова.

Трепову затримали, а росія офіційно назвала це терактом та звинуватила Україну. Пізніше МВС Росії опублікувало відео, на якому затримана за підозрою в причетності до вбивства військкора Татарського зізналася, що принесла в кафе ту саму статуетку.

26-річна Дар'я Трепова

Однак у версію з причетністю України повірили не всі, особливо, так звані "прихильники партії війни". Власник ПВК "Вагнер" євген пригожин заперечує причетність України до ліквідації Татарського та Дарії Дугіної. ISW також дотримується думки, що вбивство Фоміна у барі пригожина, ймовірно, є частиною загальної тенденції до ескалації внутрішньоросійських конфліктів за участю пригожина та "Вагнера".

На їхню думку, "вбивство Фоміна, можливо, було попередженням Пригожину, який все більше ставив під питання головні пропагандистські тези кремля про війну".

Сам Татарський родом із Макіївки Донецької області. Вбитий пропагандист був відомий антиукраїнськими висловлюваннями. Ось тут він каже, що рф "всіх уб’є, всіх, кого треба, пограбує, зґвалтує":

Блогер вів телеграм-канал "Владлен Татарський", на який підписано понад 500 тисяч користувачів, публікував докази жорсткості окупантів та закликав вбивати українців, завдавати ударів по цивільній інфраструктурі.

Донька топового пропагандиста Дугіна

20-го серпня 2022-го у Підмосков’ї підірвали джип Дар’ї Дугіної — доньки ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна, який внесений до списку санкцій Євросоюзу, США та Канади.

Олександр Дугін з донькою

Перед вибухом вона разом із батьком відвідала фестиваль "Традиція" у підмосковній садибі Захарова. За словами очевидців, у машині мав перебувати і сам Дугін, але в останній момент він пересів до іншого автомобіля.

Донька поділяла погляди батька щодо вторгнення росії в Україну та окупації практично всієї її території. Вважається, що ідеї Дугіна впливають на політику Кремля. Дар’я займалася громадською діяльністю.

У позашляховик пропагандистки заклали вибухівку

ФСБ звинуватила у вбивстві українку, яка нібито виїхала до Естонії, у російських медіа поширилися повідомлення, що вона нібито служила в полку "Азов". При цьому жодних доказів озвученої версії російське відомство не оприлюднило. Україна причетність заперечила.

Серед припущень російських критиків кремля було і те, що напад могли здійснити прихильники війни, щоб активізувати підтримку ідеї про подвоєння військових зусиль рф. А ще — версія про те, що атака була навмисно спрямована проти таких людей як Дугін, які хотіли б, аби путін пішов на більшу ескалацію.

Ігор Мангушев

Російський блогер-терорист Ігор Мангушев (позивний "Берег"), який виступав із "черепом українця" у донецькому клубі, був вбитий 8 лютого. Йому вистрілили у потилицю на території так званої "ЛНР".

Мангушев нерідко робив заяви про те, що "Україна має бути деукраїнізована", а її землі мають бути повернуті росії.

Він мав дуже "мутну" біографію: то був польовим командиром бойовиків, то якийсь час був пропагандистом у пригожинських структурах. Він мав Телеграм-канал, де активно пропагував війну, а також зухвало висловлювався про сергія шойгу, валерія герасимова, володимира путіна.

Терорист Ігор Гіркін та інші "прихильники війни" вважають, що Мангушева вбили свої ж.

Донецька тіктокерка

16 серпня стало відомо про загибель у тимчасово окупованому Донецьку 25-річної блогерки та воєнкора Земфіри Сулейманової. Дівчина була активісткою Націонал-більшовицької партії росії та стала відомою завдяки своїм "патріотичним тіктокам".

Вона прибула до Донецька, де зайнялася "журналістською" діяльністю (на боці окупантів), і якраз під час поїздки на чергову зйомку разом із одним із терористів "днр" авто наїхала на міну. Хоча її відвезли до лікарні, за кілька годин Земфіра Сулейманова померла.

Її брат, Рамазан Сулейманов, воював на Донбасі у складі добровольчого загону "Барс" під егідою міноборони росії.

Пропагандистка Бабаєва

У жовтні на полігоні в окупованому Криму загинула пропагандистка Світлана Бабаєва, яка очолювала підрозділ "Россия сегодня" в Сімферополі.

На полігоні вона займалася "військово-спортивною стрільбою". Як розповів її чоловік, причиною смерті пропагандистки стала "шальна куля, випущена іншою людиною". Куля потрапила Бабаєвій у голову, коли та перебувала в положенні лежачи, виконуючи вправу з військово-спортивної стрільби.

Бабаєва у 2004-2006 роках очолювала представництво "РИА Новости" у Великій Британії, а у 2008-2012 роках була шеф-редактором корпункту агентства у США. Також вона працювала заступником головного редактора газети "Московські новини", шеф-редактором журналу "Профіль". У 2013-2016 роках Бабаєва очолювала редакцію "Газети.Ru".

Обличчя окупантів Херсона стремоусов

Херсонський колаборант кирило стремоусов, який вів свій Telegram та YouTube-канал, скрізь ходив з камерою, став ненависним обличчям окупації міста росіянами.

Зокрема, він якось інсценував фейковий допит "українського активіста", який мав би підіграти роспропаганді і довести, що херсонці протестували під тиском Служби безпеки України, а не добровільно.

Херсонський колаборант кирило стремоусов

стремоусов потрапив у розряд селебрітіз та медійних особистостей, але ненадовго — 9 листопада стало відомо про раптову загибель колаборанта. Як стверджує російська пропаганда, він загинув у ДТП. Водночас загибель стремоусова викликала чимало запитань.

Вважається, що його смерть могла бути пов'язана з відступом росіян з правого берега Херсона, тим більше, що він робив про це неоднозначні заяви.

Згодом з’явилися й фотографії, що підливають олії у вогонь теорії про умисне вбивство. На світлинах видно, що на машині стремоусова є сліди від куль.

Засновник ультраправого проєкту "Супутник і Погром"

Це випадок трапився ще до вторгнення рф. У 2021 році одіозний російський націоналіст і головний редактор проєкту "Супутник і Погром" Єгор Просвірнін розбився при падінні з вікна житлової багатоповерхівки в москві. Просвірнін був українофобом, бирав для бойовиків гроші, купив для них БТР та отримав подяку терориста Ігоря Гіркіна.

російський націоналіст Єгор Просвірнін

За словами очевидців, спочатку Просвірнін викинув із вікна 5-го поверху ніж та газовий балончик, а потім вистрибнув сам. При цьому він був без одягу. На момент події він перебував у стані наркотичного сп’яніння.

У соцмережах зазначають, що у квартирі Просвірніна були гості, а перед падінням сусіди чули крики. Водночас інші російські видання пишуть, що чоловіка силоміць виштовхнули з вікна.

Хто наступний?

Пропагандист Антон Красовський, який на початку війни закликав топити українських дітей, занервував. Після вбивства Татарського він опублікував відео, де припустив, що може стати наступним:

"Ми не воюємо з українцями і не воюємо з Україною — тоді що ж ми робимо? Що має ще статися, щоб ми таки зрозуміли, що єдиний спосіб нам, росіянам, вижити — це почати воювати?… …Наступним можу бути я", — сказав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до того, як у російському кафе стався вибух, Владлен Татарський особисто попросив принести йому статуетку із бомбою.