Тіктокерка та сестра бойовика: хто така Земфіра Сулейманова, яка загинула у Донецьку

25-річна росіянка приїхала провідати брата-терориста з загону "Барс" і хотіла стати військовим журналістом

У вівторок, 16 серпня, стало відомо про загибель у тимчасово окупованому Донецьку 25-річній Земфірі Сулеймановій. Дівчина, яка є активісткою Націонал-більшовицької партії Росії, була відома у себе завдяки тик-токам, в яких вона розкручувала партію "Інша Росія Е.В. Лімонова".

Дівчині подобалося все військове

Відомо, що дівчина прибула до Донецька тиждень тому і зайнялася "волонтерською" та "журналістською" діяльністю (на боці окупантів), і якраз під час поїздки на чергову зйомку разом із одним із терористів "днр" авто наїхала на міну. Хоча її відвезли до лікарні, за кілька годин Земфіра Сулейманова померла.

Під час поїздки до чергової зйомки пропагандистка загинула

Ховати Земфіру Сулейманову будуть на Батьківщині – у Нижньому Новгороді.

Тим часом, як повідомляє у своєму Твіттері депутат із санкт-петербурга Федір Грудін, Сулейманова приїхала на Донбас до свого брата, який воює проти України.

Як з’ясував "Телеграф", братом Земфіри Сулейманової є Рамазан Сулейманов, також член Націонал-більшовицької партії, який у 2020 році у Нижньому Новгороді затримувався за образу судді. 13 листопада 2020 року він вивісив банер на паркані Нижегородського районного суду.

У червні 2021 року Рамазана Сулеймана було засуджено до року виправних робіт, але остаточно вирок було затверджено лише у травні 2022 року, але відбувати його, як зазначено в вироку, нацбол не може.

Як зазначає блогер Necro Mancer, Рамазан Сулейманов воює на Донбасі у складі добровольчого загону "Барс" під егідою міноборони росії.

Рамазан Сулейманов

Нещодавно в Горлівці внаслідок точкового удару ЗСУ було вбито одного з адептів "російського світу", "екс-депутата днр" Юрія Крикуленка.