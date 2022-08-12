"Іншим приготуватися?": ЗСУ точним ударом ліквідували адепта "руського міра" у Горлівці

Під його керівництвом у місті просувалися ідеї "руського міра"

У Донецькій області в окупованому росіянами місті Горлівка, неподалік якого нещодавно було знищено склади ворожої армії, Збройні сили України ліквідували ще й засновника "російської весни-2014" Юрія Крикуленка.

Як передає видання Gorlovka.UA, українська артилерія завдала точного удару в місце збору проросійських бойовиків, ліквідувавши кілька ключових фігур з-поміж місцевих злочинців, серед яких був і посібник росіян Крикуленко. Зазначається, що у Горлівці він був ще й кримінальним авторитетом та володів розважальним центром "Бермуди".

Інформацію про це підтвердив також місцевий активіст Володимир Веселкін на власній сторінці у Facebook. Він зазначив, що дані про нібито серцевий напад, які вже почали тиражувати місцеві пропагандистські ЗМІ, це брехня.

"Очікуємо новини про іншу істоту — Юрія Крикуленко, він же "бєня". Будуть розказувати про інфаркт, ДТП чи іншу хрінь, не вірте! Там причина та ж сама — артилерія ЗСУ! Короче, "бєня" фсьо, пішов на Київ ґрунтовими водами. Іншим, приготуватись", — написав Веселкін.

Додамо, що Крикуленко у 2014 році був депутатом міськради та став очільником "російської весни" у Горлівці, перейшовши на бік окупантів. Потім він був депутатом так званої "ДНР" — посада не обійшлася без "пригод", адже у 2016 році він склав мандат, а у 2017 його заарештували співробітники так званого МГБ. Близько місяця Крикуленко був під арештом, а потім його відпустили. Після арешту він виїхав до росії, але у 2020 повернувся у Горлівку

Примітно, що розважальний центр "Бермуди", яким володів Крикуленко, згорів у Горлівці 10 серпня. Тоді з'явилася інформація, що у закладі проходила важлива нарада, і "хтось порушив техніку пожежної безпеки". Про це, зокрема, повідомив журналіст Денис Казанський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 3 серпня захисники України ліквідували відому терористку Ольгу Качуру (позивний "Корса"), яка у 2014 році зрадила країну та стала "полковником військ" квазіутворення "ДНР".