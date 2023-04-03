За ликвидацией Татарского может стоять Пригожин: версия военного эксперта

Украинская сторона не имеет никакого отношения к ликвидации Владлена Татарского, как, возможно, и российские спецслужбы, а вот Пригожину это было выгодно, отмечает эксперт

Ликвидация вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге во время "творческого вечера" российского пропагандиста, боевика-"военкора" Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин, уроженец Украины) продолжает оставаться одной из топ-тем. Примечательно, что на тот свет пропагандиста отправил начиненный взрывчаткой бюст, изображающий его самого.

Предсказуемо россия обвинила в происшедшем Украину, а вот американские эксперты увидели в происшедшем некий намек российских спецслужб в адрес главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, активно критикующего военную верхушку рф, силовиков и не только.

Политолог, военный эксперт, сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев рассказал "Телеграфу", почему, скорее всего, именно Пригожин стоит за ликвидацией Татарского.

Работали профессионалы

"То, что Татарского подорвали в пригожинском кафе, то, что это якобы "намек" самому Пригожину, на самом деле, работает на главаря ЧВК "Вагнера". Потому что укрепляет его имидж "правдоруба и жертвы режима". То есть, создается определенный информационный повод вокруг самого Пригожина. Которому в этом ракурсе была весьма выгодного смерть Татарского. И не случайно выбор ликвидации последнего – кафе, принадлежавшее Пригожину. Место – знакомое, методы обеспечения охраны – известны, способ устранения – вполне в стиле вагнеровских спецов", – поясняет Дмитрий Снегирев.

Он отмечает, что в кафе "Стрит-арт", где провел свой последний "творческий вечер" Татарский, отсутствовали повышенные меры безопасности. Ни тебе охранных рамок, ни каких-то методов досмотра. Так что пронос самодельного взрывчатого вещества был весьма непроблематичным.

"Что касается методов подрыва, возможны два варианта. Либо дистанционный – через сим-карту, на которую отправили сообщение. Либо датчик с таймером. Оба варианта свидетельствуют о том, что действовали именно спецы. И целили именно в Татарского, – считает Дмитрий Снегирев. – Об этом, к примеру, говорит количество заложенной в бюсте взрывчатки – всего 200 грамм тротила. Взрыв был направленным. Остальные, присутствовавшие в кафе, получили ранения, некоторые тяжелые. Татарский же сразу погиб. Если бы речь шла о неизбирательном убийстве, то взрывчатки могло быть больше. А тут как-то всё очень выверено. И бюст поставили не куда-то, а под ноги Татарскому. Со взрывным элементом примерно в 60 см от пола. То есть, взрывная волна, направление удара были четко рассчитаны".

Работали профессионалы, акцентирует эксперт. По его мнению, на эту роль задержанная Дарья Трепова точно не годится. Зато она прекрасно подходит на роль "козла отпущения". И эту роль на нее, уверен Дмитрий Снегирев, "навесили" заранее, похоже, целенаправленно подводя к случившемся вечером 2 апреля в Питере.

Подставленная Трепова и грубо вылепленный "украинский след"

Эксперт обращает внимание, что практически сразу росСМИ начали раскручивать тему возможного украинского следа. А 3 апреля это стало официальной версией – на сайте Национального антитеррористического комитета сообщили об этом, сделав акценты, что всё спланировали "спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального, активной сторонницей которого является задержанная Трепова".

"Согласно версии следствия, Трепова прибыла из Москвы в Санкт-Петербург и якобы была завербована украинскими журналистами (спецслужбами). Но если предположить возможный украинский след, то зачем же сама Трепова открыто говорила о работе с украинскими журналистами? Что получала от них задания, выполняла их (выступая в роли курьера), после чего ей переводили определенные денежные средства? Глупее "легенды" прикрытия для украинских спецслужб найти сложно. Денежные переводы, как и получение посылок – легко отследить. Никто бы не стал так подставляться", – считает Дмитрий Снегирев.

Соответственно, резюмирует он, кто-то изначально, целенаправленно формировал "украинский след".

"Такие методы называются в среде разведчиков, спецслужб "отвлечением внимания на негодный объект". Когда вместо того, кто реально сделал что-то, внимание переключается на кого-то другого, – поясняет эксперт. – Но в данном случае такое "отвлечение-переключение" выполнено весьма грубо, не профессионально. Трепова – слишком явный кандидат для такой подставы. Принимала участие в антивоенных мероприятиях, дважды задерживалась (вместе с мужем – членом Либертарианской партии). Съемная квартира – в порядке 700 метров от кафе, где произошел взрыв".

Искусственно созданная доказательная база однозначно делает ее лакомым объектом для следствия, которое теперь активно лепит "украинский след", отмечает Дмитрий Снегирев.

Игра Пригожина и странная версия ISW

Исходя из вышесказанного, эксперт делает вывод, что устранение Татарского – дело рук службы безопасности Пригожина. Которая умеет профессионально расправляться с людьми, но не умеет красиво заметать следы.

"Кстати, подрыв Татарского – это не первое устранение журналистов из пригожинского "пула". Так, в начале этого года на территории оккупированных районов Луганской области был ликвидирован Кирилл Романовский, – напоминает Дмитрий Снегирев. – Он скончался спустя несколько дней после пулевого ранения в голову. И была информация, что к этому убийству причастна служба безопасности Пригожина".

А в 2018-м, когда вагнеровцы ошивались в Луганске, был убит помощник "главы" так называемой "ЛНР" – Каргаев.

"Причем его убийца – Омельченко, использовавший бесшумный пистолет, с 2012-го работал со пригожинской службой безопасности. Можно вспомнить и то, что именно Пригожин стоит, по некоторым данным, за ликвидацией российской съемочной группы в одной из стран Африки. Возможно, подобным образом глава ЧВК "Вагнер" периодически избавляется от ненужных свидетелей. Одновременно используя устранение тех или иных персонажей для повышения собственного имиджа", – рассуждает эксперт.

Дмитрий Снегирев уверен, что украинская сторона не имеет к происшедшему никакого отношения. Как, возможно, и российские спецслужбы.

"Убийство Татарского выгодно, прежде всего, Евгению Пригожину, хоть, по мнению представителей Института изучения войны (ISW), может ударить именно по нему, является чуть ли не предупреждением ему. Не выдерживает критики и версия "аналитиков" из ISW, что убийство Татарского вносит раскол в среду российских блогеров. Каким образом? Бред полнейший! То, что представители этого Института уже не в первый раз весьма странно (с выгодой для версии российских спецслужб) ошибаются, настораживает, – признался эксперт. – И свидетельствует о том, что они явно не понимают ситуацию ни внутри пригожинской ЧВК, ни касательно ее взаимоотношений с российскими спецслужбами и режимом в целом. В какой-то мере это похоже на целенаправленное продвижение дезинформации".