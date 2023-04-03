За ліквідацією Татарського може стояти Пригожин: версія військового експерта

Українська сторона не має жодного відношення до ліквідації Владлена Татарського, як, можливо, і російські спецслужби, а ось Пригожину це було вигідно, зазначає експерт

Ліквідація увечері 2 квітня у Санкт-Петербурзі під час "творчого вечора" російського пропагандиста, бойовика-"воєнкора" Владлена Татарського (справжнє ім’я – Максим Фомін, уродженець України) продовжує залишатися однією з топ-тем. Примітно, що на той світ пропагандиста відправило начинене вибухівкою погруддя, що зображує його самого.

Передбачувано росія звинуватила в тому, що сталося Україну, а ось американські експерти побачили в цьому натяк російських спецслужб на адресу ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який активно критикує військову верхівку росії, силовиків і не тільки.

Політолог, військовий експерт, співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгірьов розповів "Телеграфу", чому, швидше за все, саме Пригожин стоїть за ліквідацією Татарського.

Працювали професіонали

"Те, що Татарського підірвали в пригожинському кафе, те, що це нібито "натяк" самому Пригожину, насправді працює на ватажка ПВК "Вагнера". Тому що зміцнює його імідж "правдоруба та жертви режиму". Тобто створюється певний інформаційний привід навколо самого Пригожина. Якому в цьому ракурсі була дуже вигідна смерть Татарського. І не випадково вибір ліквідації останнього – кафе, яке належало Пригожину. Місце – знайоме, способи забезпечення охорони – відомі, метод усунення – цілком у стилі вагнеровских спеців", – пояснює Дмитро Снєгірьов.

Він зазначає, що у кафе "Стрит-арт", де провів свій останній "творчий вечір" Татарський, були відсутні підвищені заходи безпеки. Ні тобі охоронних рамок, ні якихось методів огляду. Отже, пронесення саморобної вибухової речовини було дуже непроблематичним.

"Що стосується методів підриву, можливі два варіанти. Або дистанційний — через сім-карту, на яку відправили повідомлення. Або датчик з таймером. Обидва варіанти свідчать про те, що діяли саме фахівці. І цілили саме в Татарського, — вважає Дмитро Снєгірьов. — Про це, наприклад, говорить кількість закладеної в бюсті вибухівки — всього 200 грамів тротилу. Вибух був направлений. Інші, які були присутні в кафе, отримали поранення, деякі важкі. Татарський же відразу загинув. Якби йшлося про невибіркове вбивство, то вибухівки могло б бути більше. А тут якось все дуже вивірено. І погруддя поставили не кудись, а під ноги Татарському. З вибуховим елементом приблизно за 60 см від підлоги. Тобто, вибухова хвиля, напрям удару були чітко розраховані".

Працювали професіонали, наголошує експерт. На його думку, на цю роль затримана Дар’я Трепова точно не годиться. Зате вона чудово підходить на роль "цапа-відбувайла". І цю роль на неї, впевнений Дмитро Снєгірьов, "навісили" заздалегідь, схоже, цілеспрямовано підводячи до того, що сталося увечері 2 квітня в Пітері.

Підставлена Трепова та грубо виліплений "український слід"

Експерт звертає увагу, що практично одразу росЗМІ почали розкручувати тему можливого українського сліду. А 3 квітня це стало офіційною версією – на сайті Національного антитерористичного комітету повідомили про це, наголосивши, що все спланували "спецслужби України із залученням агентури з числа осіб, які співпрацюють з так званим Фондом боротьби з корупцією Навального, активною прихильником якого є затримана Трепова".

"Згідно з версією слідства, Трепова прибула з Москви до Санкт-Петербурга і нібито була завербована українськими журналістами (спецслужбами). Але якщо припустити можливий український слід, то навіщо сама Трепова відкрито говорила про роботу з українськими журналістами? Що отримувала від них завдання, виконувала їх (виступаючи в ролі кур’єра), після чого їй переказували певні кошти? Дурнішої "легенди" прикриття для українських спецслужб знайти складно. Грошові перекази, як і отримання посилок, легко відстежити. Ніхто не став би так підставлятися", – вважає Дмитро Снєгірьов.

Відповідно, резюмує він, хтось спочатку, цілеспрямовано формував "український слід".

"Такі методи називаються в середовищі розвідників, спецслужб "відверненням уваги на непридатний об’єкт". Коли замість того, хто реально зробив щось, увага переключається на когось іншого, – пояснює експерт. – Але в даному випадку таке "відволікання-перемикання" виконано дуже грубо, не професійно. Трепова – надто явний кандидат для такої підстави. Брала участь в антивоєнних заходах, двічі затримувалася (разом із чоловіком – членом Лібертаріанської партії). Знімна квартира – близько 700 метрів від кафе, де стався вибух".

Штучно створена доказова база однозначно робить її ласим об’єктом для слідства, яке тепер активно ліпить "український слід", зазначає Дмитро Снєгірьов.

Гра Пригожина та дивна версія ISW

Виходячи з вищесказаного, експерт робить висновок, що усунення Татарського – справа рук служби безпеки Пригожина. Яка вміє професійно розправлятися з людьми, але не вміє красиво замітати сліди.

"До речі, підрив Татарського — це не перше усунення журналістів з пригожинського "пулу". Так, на початку цього року на території окупованих районів Луганської області було ліквідовано Кирила Романовського, — нагадує Дмитро Снєгірьов. — Він помер через кілька днів після кульового поранення в голову.. І була інформація, що до цього вбивства причетна служба безпеки Пригожина".

А 2018-го, коли вагнерівці ошивались у Луганську, було вбито помічника "голови" так званої "ЛНР" – Каргаєва.

"Причому його вбивця – Омельченко, який використовував безшумний пістолет, з 2012-го працював із пригожинською службою безпеки. Можна згадати й те, що саме Пригожин стоїть, за деякими даними, за ліквідацією російської знімальної групи в одній із країн Африки. Можливо, таким чином глава ПВК "Вагнер" періодично позбавляється непотрібних свідків. Одночасно використовуючи усунення тих чи інших персонажів для підвищення власного іміджу", – міркує експерт.

Дмитро Снєгірьов упевнений, що українська сторона не має жодного стосунку до того, що сталося. Як можливо, і російські спецслужби.

"Вбивство Татарського вигідне, перш за все, Євгену Пригожину, хоч, на думку представників Інституту вивчення війни (ISW), може вдарити саме по ньому, є трохи не попередженням йому. Не витримує критики і версія "аналітиків" із ISW, що вбивство Татарського вносить розкол у середу російських блогерів. Яким чином? Маячня цілковита! Те, що представники цього Інституту вже не вперше дивно (з вигодою для версії російських спецслужб) помиляються, насторожує, – зізнався експерт. – І свідчить про те, що вони явно не розуміють ситуацію ні всередині пригожинської ПВК, ні щодо її взаємин із російськими спецслужбами та режимом загалом. Певною мірою це схоже на цілеспрямоване просування дезінформації".