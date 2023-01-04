Помер один із "військкор" пригожина: що з ним трапилося

Кирило Романовський міг бути пов’язаний із вбивством російських журналістів у Центральноафриканській республіці

У росії помер Кирило Романовський — "воєнний кореспондент" скандально відомого власника ПВК "Вагнера" та "кухарі путіна" євгена пригожина. За інформацією росЗМІ, він мав серйозне захворювання.

Романовський був співробітником російського агентства "РІА ФАН", що випускає, зокрема, і новини про війну в Україні, називаючи її "спецоперацією". Інформацію про смерть "військкора" повідомив його колега, опублікував також і відеозвернення пригожина. У ньому глава "вагнерівців" назвав Романовського "своїм товаришем, який багато зробив для росії".

Деякі російські ЗМІ пишуть про те, що "військкор" упродовж тривалого часу боровся з онкологією. У нього нібито була пухлина мозку, що виникла після поранення. Минулого року йому зробили операцію. 4 січня стало відомо, що він помер.

Варто зазначити, що Кирило Романовський міг бути пов’язаний із вбивством російських журналістів у Центральноафриканській республіці. У 2018 році він познайомив трьох журналістів: Орхана Джемеля, Олександра Расторгуєва та Кирила Радченка з деяким Мартіном. Останній заманив їх у справжню пастку, де в результаті їх вбили місцеві бандити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" з’ясовував, навіщо кремлівський диктатор ввів у велику політику потенційно небезпечного для себе гравця, і за яких обставин євгеній пригожин може стати наступним главою рф.