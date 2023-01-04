Кирилл Романовский мог быть связан с убийством российских журналистов в Центральноафриканской республике

В россии умер Кирилл Романовский — "военный корреспондент" скандально известного владельца ЧВК "Вагнера" и "повара путина" евгения пригожина. По информации росСМИ, у него было серьезное заболевание.

Романовский являлся сотрудником российского агентства "РИА ФАН", выпускающего, в том числе, и новости о войне в Украине, называя ее "спецоперацией". Информацию о смерти "военкора" сообщил его коллега, опубликовал также и видеообращение пригожина. В нем глава "вагнеровцев" назвал Романовского "своим товарищем, который многое сделал для россии".

Некоторые российские СМИ пишут о том, что "военкор" на протяжении долгого времени боролся с онкологией. У него якобы была опухоль мозга, возникшая после получения ранения. В прошлом году ему сделали операцию. 4 января стало известно, что он скончался.

Стоит отметить, что Кирилл Романовский мог быть связан с убийством российских журналистов в Центральноафриканской республике. В 2018 году он познакомил троих журналистов: Орхана Джемеля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко с неким Мартином. Последний заманил их в настоящую ловушку, где в результате они были убиты местными бандитами.

Напомним, ранее "Телеграф" выяснял, зачем кремлевский диктатор ввел в большую политику потенциально опасного для себя игрока, и при каких обстоятельствах евгений пригожин может стать следующим главой рф.