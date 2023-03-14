Ситуация вокруг Пригожина – это многоходовая операция российских спецслужб, преследующая ряд целей

Эксперт объяснил, что надо понимать в ситуации вокруг главы ЧВК "Вагнера"

Персона вожака ЧВК "Вагнера" – Евгения Пригожина – в последнее время заняла значимое место в информационном пространстве, причем не только россии, но и Украины, и Запада. Бывший зэк откровенно хамит руководству Минобороны рф, призывает свергать губернатора Санкт-Петербурга, уверяет, что без вагнеровцев фронт посыплется.

Фамилия Пригожина то и дело мелькает в сводках американского Института изучения войны (ISW). Так, в отчете за 12 марта отмечается, что путин якобы ищет "козлов отпущения", на которых сможет возложить вину за провалы рф в войне против Украины.

И одним из таких "козлов", по мнению представителей ISW, может стать Пригожин.

Политолог, военный эксперт, сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев рассказал "Телеграфу", в чем ошибается ISW, и почему ситуация с Пригожиным имеет ряд аспектов и крайне выгодна путинскому режиму.

Цель первая – снижение уровня потерь в кадровой армии

"Ситуация с Пригожиным и вокруг Пригожина – это многоходовая операция российских спецслужб, преследующая ряд целей, – уверят Дмитрий Снегирев. – Так называемый конфликт между Минобороны страны-оккупанта и ЧВК "Вагнер" – это часть информационной операции российских спецслужб. На самом деле никакого конфликта не существует. И заявления Института изучения войны не в первый раз свидетельствует о полном непонимании ситуации его так называемыми аналитиками".

По словам эксперта, мобилизационные мероприятия, которые ЧВК "Вагнер" проводило в местах заключения с лета прошлого года, были призваны минимизировать военные потери рф. И это – одна из целей.

"Во время боев на Луганщине – сперва за Северодонецк, потом за Лисичанск, потери российской стороны составили от 13 до 15 тысяч человек, – отмечает Дмитрий Снегирев. – Такие потери – демотивирующий фактор для агрессора. Поэтому было принято решение о минимизации возможных волнений, социальных потрясений в рф методом вербовки так называемого "спецконтингента". Исходили из того, что "по зэкам бабы плакать не будут". С этим же связана и так называемая опала Лапина и Герасимова, командующих оккупационными войсками. Их на время убрали в тень, чтобы уберечь от критики. А для общества подсветили это как конфликт между Кадыровым и Пригожиным (с одной стороны) и Генштабом (с другой)".

Цель вторая – помощь ФСИН и утилизация криминалитета

По задумке российских спецслужб, продолжает эксперт, среди задач ЧВК "Вагнер" – не только минимизировать потери среди профессиональных военных, но и утилизировать так называемый "спецконтингент". Что позволит снизить криминогенную ситуацию в системе ФСИН (Федеральная система исполнения наказаний).

"Именно поэтому вербовка происходила, как правило, в так называемых "черных зонах" – колониях, которые находились под контролем криминальных "авторитетов". По странному стечению обстоятельств, Пригожина не интересовали ни СИЗО, ни колонии-поселения, ни т.н. "красные колонии", находящиеся под контролем администрации. Ставка делалась и на снижение влияния криминалитета на места лишения свободы, и на решение экономических проблем, уменьшение нагрузки на бюджет", – рассказывает Дмитрий Снегирев.

Общее количество заключенных в рф, по данным ФСИН, порядка 450 тысяч. По оценкам и российских, и западных экспертов, ЧВК "Вагнер" мобилизовал порядка 40-50 тысяч зэков. То есть, 10% от общего количества.

"Для понимания масштабов такой вербовки – наиболее массовая амнистия в россии за ее современную историю – 17 тысяч (к 70-летию Победы), – отмечает собеседник "Телеграфа". – Получается, вербовка по-пригожински позволяла снизить нагрузку на бюджет, сменить приоритеты в системе ФСИН (переподчинение "черных колоний" – администрациям), а также помочь на фронте. Штурм наиболее проблемных для россиян участков укрепленной обороны ВСУ (Соледар и Бахмут) осуществляли именно зэки-вагнеровцы. Их фактически бросали и бросают в самоубийственные лобовые атаки".

Не просто так, уверен эксперт, рф вбросила в информационное пространство тезис о так называемом "снарядном голоде". О том, что Пригожину якобы не дают в достаточном количестве боеприпасы.

"Это делается, чтобы объяснить колоссальное количество потерь при штурмах Соледара и Бахмута. А потери эти, по данным самого Пригожина, равнялись за день боев в районе Соледара недельным потерям российской армии по всей линии фронта, – акцентирует Дмитрий Снегирев. – В последнее время Генштаб Украины сообщает о вражеских потерях в 700-100 человек в день. Учитывая, что во время войны принято приуменьшать свои потери и преувеличивать потери противника, разделим, к примеру, напополам. Допустим, россияне в последнее время теряют в день по 300-400 человек из регулярной армии. Получается, вагнеровцев клали в день по тысячи-полторы. Особо ожесточенные бои в районе Соледара длились около десяти дней. То есть, зэков-вагнеровцев там положили не менее 20 тысяч".

По словам эксперта, когда пригожинские наемники штурмовали Соледар, появилась информации, что части воздушно-десантных войск рф заблокировали город с двух сторон. То есть, создали своеобразное кольцо оцепления, современные "заградотряды". Поэтому, считает он, сообщения западных СМИ о том, что общие потери ЧВК "Вагнер" составляют около 20 тысяч, не отвечают действительности. На самом деле, потери примерно вдвое больше.

"Кроме того, – продолжает Дмитрий Снегирев, – российские спецслужбы явно затеяли игру в долгую. Создавая, в том числе, конфликты в криминальной среде рф. Наследники Дзержинского отлично переняли опыт Второй мировой. Речь о создании штрафбатов из числа заключенных, которых, как и сейчас, вербовали в колониях. Так вот, после окончания той войны начались так называемые "сучьи войны". Потому что по криминальным понятиям, участие в войне – это факт сотрудничества с администрацией, с властями. Это – табу, это – запрещено. Соответственно, те воры в законе, которые дали "добро" на вербовку в колониях, уже попадают под, скажем так, определенный прессинг со стороны своих "коллег". А чем больше криминалитет воюет друг с другом, тем легче правоохранителям и спецслужбам. По ходу дела идет еще и утилизация криминалитета, включая "авторитетов".

А последних полегло на войне против Украины уже с десяток".

Цель третья – давление на оппозицию и бизнес

По словам эксперта, суть якобы конфликта между вагнеровцами и миноборонщиками из-за боеприпасов – не только прикрыть Пригожина от критики "спецконтингента" (чтобы ему не "предъявили" за многочисленные потери), но и создать медийную возможность для критики собственно российского военного руководства.

"Дело в том, что путин панически боится заговоров, – поясняет Дмитрий Снегирев, – И конфликтный Пригожин используется для постоянного удара по военной элите. До жути опасается путин появления второго генерала Рохлина – военной оппозиции, которая на фоне возможных военных успехов может диктовать свои условия Кремлю. И одна из ролей ЧВК "Вагнер" – не дать армии показать внушительные успехи, не позволить создать "ореол героев" вокруг российских военнослужащих, как частично было в результате первой и второй чеченских воен. Когда тот же Рохлин усилиями СМИ создал себе именно такой образ".

Раздутым информационным фоном вокруг Пригожина его фигуру подняли на неуместную для нее высоту, уверен эксперт.

"Его вывели на одну планку с министром обороны рф – Шойгу. Ну, кто такой Пригожин? Ресторатор. Лицо, ранее отсидевшее 10 лет за уголовные преступления. "Урка". А ему рисуют имидж некого "борца за справедливость", "за россию-матушку". С возможными политическими перспективами. На днях появилось видео, где он открыто об этом говорит, задвигает о справедливости и своих возможных политических амбициях. Но его главная роль – современный опричник, – считает Дмитрий Снегирев. – Когда пьяный актер-нацист Охлобыстин орал в октябре 2022-го на путинском шабаше на Красной площади "Гойда-гойда!" (клич опричников времен Ивана Грозного), уже тогда явно просматривались определенные исторические параллели. Но у Пригожина за седлом не отрубанные собачьи головы и метла (символ той опричнины), а – кувалда. Не случайно именно с ее помощью вагнеровцы проводят внесудебные казни".

Всё это, по словам эксперта, рассчитано вовсе на ВСУ или вообще украинцев (мы уже ничего не боимся), а на россиян. На подавление внутренней оппозиции.

"Смотрите, говорит всем путин, у меня есть такой отбитый отморозок как Пригожин и его шайка. Кто пойдет против меня – он вас кувалдой, кувалдой! И неслучайно критика со стороны Пригожина, который якобы находится в опале, звучит в который раз в адрес Беглова – губернатора Санкт-Петербурга, не достаточно рьяно, по мнению путина (для которого это вдвойне обидно, ибо – родной город), поддерживает эту войну. То есть, пугалка-Пригожин нужен путину не только для сдерживания оппозиции (в том числе возможной – военной), но и для давления на большой бизнес, включая топ-чиновников. Отсюда пригожинские заявления в стиле – "кошельки" должны делиться на войну. Это абсолютный опричник, – уверен Дмитрий Снегирев. – И говорить о том, что кто-то там отстраняет его от путина, что он в некой опале, значит совершенно не понимать ситуации. Что слишком часто демонстрирует Институт изучения войны, который, к сожалению, так много у нас цитируют".