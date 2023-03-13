Война — день 383: оккупанты "застряли" в Бахмуте, но усиливают обстрелы

Оперативно о главном 13 марта

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 383 дня. Оккупанты пытаются продвинуться в Бахмуте, однако это не приносит им каких-либо результатов, при этом ВСУ усилили давление на противника в районе Сватово, и даже могли там достичь определённых успехов. Вместе с тем фиксируется переброска дополнительной артиллерии противника в южных областях, и в первую очередь речь идет о все еще оккупированной Кинбурнской косе. Такие маневры могут свидетельствовать о том, что вскоре обстрелы Николаевской и Херсонской областей усилятся.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 13 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 За прошедшую неделю украинские военные уничтожили 5 складов боекомплекта россиян и 7 командных пунктов.

С данными за 10 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 380: Украина восстанавливается после ракетного обстрела, на Донбассе продолжаются тяжелые бои

О происходившем 11 марта читайте в материале: Война — день 381: россияне хотят "паузу" под Бахмутом и пытаются прорваться под Угледаром

Информация за 12 марта доступна в сводке: Война — день 382: оккупанты усилили давление на Бахмут, а Украина готовит ответный удар