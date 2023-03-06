Артемовское игристое ударило в голову. пригожин признал Луганск украинским и поссорился с элитами рф

Вожак ППК "Вагнера" продолжает подбрасывать дров в разборки между элитами

Бывший повар путина и предводитель ЧВК "Вагнера" евгений пригожин, которому в россии пытаются запретить ссориться с минобороны, снова не удержался и упрекнул руководство армии в нехватке патронов. На этом одиозный россиянин не остановился и призвал сограждан выходить на улицы, чтобы свергнуть губернатора Санкт-Петербурга, устроив революцию.

"Телеграф" собрал последние новости о "разборках" внутри российских элит.

Призыв к революции

евгений пригожин 5 марта через паблики ЧВК "Вагнер" в соцсетях призвал россиян выйти на протесты 8 марта в Санкт-Петербурге и свергнуть губернатора Александра Беглова. Последний является давним соратником владимира путина.

"Сегодня приехал из Бахмута в Санкт-Петербург. Могу с уверенностью сказать, что Бахмутом ездить легче. Или в Питере надо всем пересесть на БМП, или, наконец, уже выгнать плохой метлой абсолютно обнаглевшего губернатора. Неужели у нас в Питере нет ни одного". управленца, который не "зажрался" и не закрался? Позор. Больно смотреть, что народ терпит абсолютно обнаглевшего губернатора", — написал он.

Одиозный главарь ППК "Вагнера" собирал площадь в Петербурге, но что-то пошло не так

Правда, впоследствии руководитель "вагнеровцев" удалил пост с призывом выйти на митинг. Сегодня он сказал, что политических амбиций у него нет и пообещал выйти с одним пикетом с табличкой: "Отъе**тесь".

Новая ссора по шойгу

В прошлом месяце пригожин жаловался, что министр обороны рф сергей шойгу и начальник российского генштаба валерий герасимов не поставляют боеприпасы "вагнеровцам". Тогда спор вроде бы разрешили, но сегодня вопросы снова обсуждают.

Сейчас пригожин снова заявил, что не получает от москвы необходимых боеприпасов. Он жалуется, что ему сложно воевать под Бахмутом. пригожин заявил что это может быть "обычная бюрократия или измена ".

В понедельник пригожин пожаловался, что его представителя не пустили в штаб

В сообщении в воскресенье пригожин сказал, что документы были подписаны 22 февраля, а боеприпасы, как ожидается, будут отправлены в Бахмут на следующий день. Но большинство не было отправлено . Он предположил, что это могло быть намеренно.

. Он предположил, что это могло быть намеренно. В понедельник он заявил, что его представитель не смог получить доступ в штаб-квартиру российского военного командования. Это произошло после того, как он написал Герасимову о "срочной необходимости предоставить нам боеприпасы".

Кроме того, в видео, загруженном в субботу (его могли отснять в феврале), пригожин сказал, что "вагнеровцы" опасаются, что их подставят, если россия проиграет войну.

"Если мы отступим, мы войдем в историю как люди, которые сделали главный шаг, чтобы проиграть войну … А что, если они хотят нас подставить, говорят, что мы негодяи – и поэтому нам не дают боеприпасов?", — сказал он.

Пригожин сказал, что линия фронта России упадет без его войск и намекнул, что российская армия была вынуждена "догонять, чтобы сохранить лицо".

Игристое для украинок Луганска

Еще один свежий эпизод противоречивых высказываний пригожина случился сегодня. Главарь "вагнеровцев" с бойцами нашел остатки алкоголя из уничтоженного завода шампанских вин, производство которых располагалось в Бахмуте (тот же завод, который производит игристое под названием "Артемовское").

Но мародерство было оригинальным: пригожин решил к 8-му марта отправить остатки шампанского "украинским женщинам" в оккупированный Луганск. Он так и написал на одной из украденных коробок: "Украинским женщинам с 8 марта". То есть пригожин сам подтвердил, что Луганск — это Украина.

Эпические видео можно посмотреть здесь:

Хотя в прошлом году, у оккупантов была другая точка зрения: перед вторжением путин признали "ДНР" и "ЛНР" странами (конечно, кроме россии это не признает никто), а в конце 2022-го там провели квазиреферендумы о вхождении в РФ и стали называть оккупированные территории частью россии.

Как сообщал "Телеграф", Украина ввела санкции против дочерей пригожина и основателя ЧВК "вагнер".