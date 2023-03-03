В россии заработала ЧВК для школьников "Вагнеренок": к детям приходят наемники, "излучающие дельта-волны"

В организации уже более 60 человек

В россии "любовь к отчизне", видимо, решило прививать не только государство по средством "Юнармии", теперь этим занялись даже наемники. В Петербурге на базе "ЧВК Вагнер Центра" открылся молодежный клуб "Вагнеренок", к которому привлекают подростков.

Об этом сообщает "Медуза".

На мероприятиях "Вагнеренка" с его участниками встречаются депутаты, пророссийские журналисты и блогеры, а также ветераны боевых действий. На одну из таких встреч попали журналисты. Они рассказали, что, например, 22 февраля на сходку организации пришли около 20 человек — школьники и студенты начальных курсов, которым в обмен предложили освобождение от занятий.

Лектором на мероприятии выступил чудо-спецназовец Виктор Шмарковский. Его представили как заведующего фондом содействия ветеранам спецназа госбезопасности "КУОС-Вымпел". Он рассказывал детям, что "излучает дельта-волны", а его мозг "способен выдержать любой удар из-за скопления жидкости в определенных зонах". Себя спецназовец назвал "ребенком первой атомной бомбы".

Впрочем, как утверждают журналисты, даже гости мероприятия наблюдали за спецназовцем с улыбкой.

"Многие мои коллеги служили и служат в ЧВК Вагнера. Я много лет занимаюсь военно-патриотическим движением и воспитанием молодежи, веду их подготовку. Мне приходилось искать молодых ребят, которые соответствуют определенным критериям: знание нескольких языков, хорошая физическая подготовка и родители, которые тоже связаны с военной сферой. Когда-то я набирал таких же, как вы", — передает издание слова из части выступления спецназоца.

Но это уже не первая встреча в "Вагнеренке". Первое такое мероприятие прошло еще в январе. В ней принял участие лидер партии "Справедливая Россия — За правду!" Сергей Миронов, хваливший, как утверждают организаторы, основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина за одноименный центр, "потому что здесь дают возможность творить". После встречи с Мироновым подросткам предлагали управлять беспилотниками в компьютерных симуляторах.

Всего тогда на мероприятие пришли 13 человек. За месяц существования "Вагнеренка" его также посетили депутаты Госдумы василий власов (ЛДПР) и мария бутина ("Единая Россия"), провластный блогер виталий вереск и пророссийский журналист юрий подоляка родом из Украины.

Своей целевой аудиторией клуб считает молодых людей от 16 до 25 лет, а задачей — "привить молодому поколению любовь к своей Отчизне". По состоянию на март 2023 года в клубе состояли уже 60 человек.

"Чтобы вступить в "Вагнеренка", организаторы просят написать им в соцсетях, принести в "﻿ЧВК Вагнер Центр" паспорт, две фотографии и автобиографию, а затем ждать решения о приеме", — говорится в материале.

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