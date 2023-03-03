У росії запрацювала ПВК для школярів "Вагнерьонок": до дітей приходять найманці, які "випромінюють дельта-хвилі"

В організації вже понад 60 осіб

У росії "любов до вітчизни", мабуть, вирішила щепити не тільки держава за допомогою "Юнармії", тепер цим зайнялися навіть найманці. У Петербурзі на базі "ЧВК Вагнер Центру" відкрився молодіжний клуб "Вагнерьонок", до якого залучають підлітків.

Про це повідомляє "Медуза".

На заходах "Вагнерьонка" з його учасниками зустрічаються депутати, проросійські журналісти та блогери, а також ветерани бойових дій. На одну із таких зустрічей потрапили журналісти. Вони розповіли, що, наприклад, 22 лютого на сходку організації прийшли близько 20 осіб — школярі та студенти початкових курсів, яким запропонували звільнення від занять.

Лектором на заході виступив диво-спецназівець Віктор Шмарковський. Його представили як завідувача фонду сприяння ветеранам спецназу держбезпеки "КУОС-Вимпел". Він розповідав дітям, що "випромінює дельта-хвилі", а його мозок "здатен витримати будь-який удар через скупчення рідини у певних зонах". Себе спецназівець назвав "дитиною першої атомної бомби".

Втім, як стверджують журналісти, навіть гості заходу спостерігали за спецназівцем із посмішкою.

"Багато моїх колег служили і служать у ПВК Вагнера. Я багато років займаюся військово-патріотичним рухом і вихованням молоді, веду їх підготовку. Мені доводилося шукати молодих хлопців, які відповідають певним критеріям: знання кількох мов, хороша фізична підготовка і батьки пов’язані з військовою сферою. Колись я набирав таких самих, як ви", — передає видання слова з частини виступу спецназоцу.

Але це вже не перша зустріч "Вагнерьонка". Перший такий захід пройшов ще у січні. У ній взяв участь лідер партії "Справедлива Росія — За правду!" Сергій Миронов, який хвалив, як стверджують організатори, засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина за однойменний центр, "бо тут дають можливість творити". Після зустрічі з Мироновим підліткам пропонували керувати безпілотниками у комп’ютерних симуляторах.

Загалом тоді на захід прийшли 13 людей. За місяць існування "Вагнерьонка" його також відвідали депутати Держдуми василій власів (ЛДПР) та марія бутина ("Єдина Росія"), провладний блогер Віталій Верес та проросійський журналіст Юрій Подоляко родом з України.

Своєю цільовою аудиторією клуб вважає молодих людей віком від 16 до 25 років, а завданням – "прищепити молодому поколінню любов до своєї Вітчизни". Станом на березень 2023 року у клубі перебували вже 60 осіб.

"Щоб вступити до Вагнерьонка", організатори просять написати їм у соцмережах, принести в "ЧВК Вагнер Центр" паспорт, дві фотографії та автобіографію, а потім чекати рішення про прийом", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вбивці ЧВК "Вагнер" плачуться через брак снарядів.

Також ми повідомляли про те, що Україна ввела санкції проти дочок пригожина та засновника ЧВК "Вагнер".