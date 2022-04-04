рф отправляет на войну в Украину подростков из "Юнармии": Денисова показала документ

Часть отрядов "Юнармии" находится во временно оккупированном Крыму

Пока россияские войска продолжают нести значительные потери в войне с Украиной, путин решил отправить в качестве пушечного мяса детей, а именно подростков из военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook опубликовала фото, по ее информации, решение командования рф о привлечении подростков к военным действиям, которое было принято еще в середине марта, однако внедрять подобные меры решили одновременно с официальной мобилизацией в россии с 1 апреля 2022 года.

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"Начиная с 29 марта 2022 года юнармейцам, которым исполнилось 18 лет, начали поступать письма с приглашениями "на собеседование" и "проведение культурно-патриотических занятий", которые являются повестками на отправку в воинскую часть. Юнармейцев будут собирать в штабах до 10 апреля 2022 года, после этого их планируется перебрасывать в места дислокации, а затем – в Харьковскую и Донбасс", — заявляет Денисова.

Денисова обращается к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения рф в Украину учесть факты нарушений прав человека рф в Украине.

О том, что в россии не брезгуют привлекать к боевым действиям детей, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало еще 20 марта. Приказ о привлечении членов военно-патриотического общественного движения "Юнармия" к проведению так называемой "спецоперации" на территории Украины был подписан министром обороны рф шойгу. В приказе говорилось о подготовке отчетности потенциального человеческого резерва в возрасте 17-18 лет для привлечения к боевым действиям в составе оккупационной армии.