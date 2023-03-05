"Фронт посыплется до границ": "повар путина" рассказал об "ужасах", которые ждут армию рф без его бандитов (видео)

Основатель ЧВК "вагнер" подозревает, что его головорезов хотят "слить", обвинив в провале "спецоперации"

Основатель ЧВК "вагнер" евгений пригожин продолжает "надувать щеки" в заочном споре с министерством нападения своей страны. Очевидно, таким образом он пытается показать, насколько важна его компания для успеха так называемой "спецоперации" – мол, если "вагнеровцы" решатся оставить позиции у Бахмута из-за "снарядного голода", то фронт посыплется и ВСУ пойдут на прорыв – вплоть до самой государственной границы.

Об этом "повар путина" рассказал в новом ролике, который якобы был записан еще 23 февраля, а появился только сейчас на Telegram-каналах, которые связывают с "вагнером".

Приспешник путина утверждает, что "вагнеровцы" якобы "стягивают всю украинскую армию на себя" и "продвигаются вперед", а "остальные" (вероятно, кадровые части армии рф) "вынуждены хоть как-то подтягиваться следом для того, чтобы сохранять свое лицо и репутацию".

Также основатель шайки "вагнера" заявил, что его компанию "позвали" на фронт власти, когда "было тяжело". Но впоследствии группа наемников не договорились с руководством страны-агрессора "о деньгах, борзых щенках, гаремах или еще о чем-нибудь". И из-за этого руководство миннападения рф заставляет его бандформирование "испытывать снарядный голод" – а, возможно, и с целью "слить" и представить "вагнер" как главного виновника провала так называемой "СВО".

Но если дело обстоит именно так, намекнул пригожин, то ЧВК может "отскочить" от Бахмута и тогда сработает "эффект пружины".

"Если ЧВК "вагнер" сейчас откатывается, то в истории происходит следующая ситуация: понятно, что фронт посыплется до российских границ, может быть и дальше посыплется. В общем, ситуация будет несладкая вообще для всех формирований военизированных, которые "защищают интересы россии", – пообещал пригожин.

Далее бандит красочно описал "ужасы", которые произойдут на фронте в этом случае.

"И напряженная украинская армия слева-справа на флангах, а также по центру ворвалась на территорию "лнр", смела Луганск, смела Краснодон, вышла на территорию россии. Армия вынуждена была пытаться стабилизировать фронт – и посыпались фланги. Дальше пал Крым там, я знаю, много еще всяких катаклизмов", – "напророчил" пригожин.

В общем, намекает главарь "вагнеровцев", без его бандформирования армии рф наступят полные "кранты".

Напомним, что ролик снят в пропагандистских целях, поэтому ко всем высказываниям пригожина стоит относиться с очень большой долей скептицизма.

Ранее сообщалось о том, что министру-оленеводу шойгу удалось переиграть в подковерных играх своего оппонента пригожина, и теперь у последнего даже нет права критиковать российских военных.