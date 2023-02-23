"Вторая армия мира" уже считает снаряды: что вскрыл громкий скандал с "вагнеровцами"

Выяснилось, что оружия не хватает всем

Главарь преступной группировки ПИК "Вагнер" евгений пригожин после недели публичного конфликта с минобороны россии за поставку снарядов сообщил, что все же начал получать какое-то оружие.

Благодаря публикации фото трупов "вагнеровцев" и призыву к шойгу самому взять в руки винтовку, спор стал публичным. И неожиданно возникла новая проблема — военкоры и сторонники войны начали жаловаться, что на самом деле снарядов не хватает всем.

Суть скандала

Ранее "вагнеровцы" уже записывали видео, в котором назвали "под*ром" голову генштаба РФ валерия герасимова и требовали дать им снаряды. Затем информацию подтвердил и сам пригожин. Не сумев решить вопрос с нехваткой боеприпасов кулуарно, тот развернул публичную кампанию против министра обороны Сергея Шойгу. 16 февраля пригожин сказал, что у российской армии нет снарядного голода, он знает склады, куда эти боеприпасы привозят, номера партий и даже ящиков.

"Гимно кипит, кровь бурлит, но вопросы, которые я задавал из боеприпасов, остаются не решенными", — посетовал пригожин в голосовом обращении в своем Telegram-канале.

Когда и это не сработало, пригожин обвинил минобороны в попытке уничтожить его НДС. Мол, шойгу и герасимы запретили передавать боеприпасы. В минобороны РФ заявили, что не блокируют поставки и сказали, что попытки внести раскол играют только в пользу врага.

пригожин опубликовал фото убитых якобы из-за нехватки боеприпасов "вагнеровцев"

пригожин продолжил настаивать на своем и показал гору трупов "вагнеровцев" в одном из мест сбора ликвидированных. Он заявил, что должны те, кто должен решить вопрос об обеспечении. Мол, подпись должна быть поставлена либо начальником Генштаба ВС РФ валерием Герасимовым, либо министром обороны россии сергеем шойгу. Но ни один из них не хотел принимать решения.

Тролли пригожина атаковали трансляцию с выступлением путина в Лужниках

А вчера во время выступления путина на стадионе в москве организаторам пришлось закрыть комментарии к трансляции из-за массовой атаки чата сообщениями "Дайте снаряды Вагнеру".

Через неделю обвинений снаряды, вероятно, отправили

Утром 23 февраля после недели споров между НДС и минобороны отгрузка боеприпасов все же началась.

"Вероятнее всего, поезд тронулся. Пока что на бумаге, но, как нам сказали, основные бумаги уже подписаны", — сказал он.

В чем суть проблемы других

Из-за конфликта пригожина по шойгу к теме боеприпасов присоединились другие и оказалось, что ситуация с "вагнеровцами" — не уникальна. Один из главарей боевиков "ДНР" Александр Ходаковский посетовал, что "вагнеровцы" начали получать оружие как все.

"Проблема не в том, что ЧВК перестали получать боеприпасы, а в том, что они начали их получать как все", — заявил он.

Один из главарей боевиков "ДНР" Ходаковский говорит, что "вагнеровцы" получали еще неплохо

По его словам, "у них была своя фронтовая авиация, суточная норма в два "Искандера" и один Калибр, им подписывали заявки на две с половиной тысячи птуров на обучающую практику".

А сейчас они "встали, как все". А "все" вынуждены бережно тратить запасы перед "вероятным наступлением".

В соцсетях показали, что на фронт финдправляют уже то, что рассыпается.

Ресурс журналистских расследований "ВЧК-ОГПУ" утверждает, что когда пригожин заявлял о наличии боеприпасов на складах, он не владел информацией. Реальную ситуацию, мол, скрывают:

"Ситуация с боеприпасами крайне плачевна, но этот факт тщательно скрывают. В распоряжении ВЧК-ОГПУ оказались документы и фото, свидетельствующие, что дефицит БК испытывают и подразделения вооруженных сил",

Да, подразделениям дают боеприпасы плохого качества (с дефектами или вообще непригодные). То есть, на бумаге ситуация выглядит хорошо, но когда снаряды посылают на фронт, то оружие "рассыпается".

Россияне стали экономить, — украинская разведка

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в своем недавнем интервью заявлял, что уже два месяца действующие в Украине российские группировки живут в режиме максимальной экономии боеприпасов.

"Более или менее нормально боеприпасы сейчас применяются исключительно в Бахмуте и на Лиманском направлении. Они несколько раз пытались штурмовать Угледар, и дальше будут пробовать, то добавилась еще эта локация. На всех других участках — режим экономии боеприпасов", — пояснил Буданов.

В то же время, россияне налаживают массовое производство артснарядов, что подтверждает то, что запасов снарядов у "второй армии мира" нет.

"Переход к другой тактике все видят в Бахмуте. Угледар был ярким примером этого. В Бахмуте вообще волна за волной просто идет пехота. Их артиллерия только поддерживает, бронетехники вообще единицы. В Угледаре происходило применение бронетехники, но она была уничтожена в первые часы и так же все перешло в стрелковые бои", — сказал Буданов.

Как сообщал "Телеграф", ранее пригожин был лишен другого стратегического ресурса — заключенных, которых его НПК вербовала в колониях. Российское минобороны перебрало зэков на себя и вместо пряника в виде досрочного увольнения грозит дополнительным наказанием за отказ воевать.