"Друга армія світу" вже рахує снаряди: що розкрив гучний скандал із "вагнерівцями"

З'ясувалося, що зброї не вистачає усім

Ватажок злочинного угруповання ПВК "Вагнер" євген пригожин після тижня публічного конфлікту з міноборони росії за постачання снарядів повідомив, що все ж почав отримувати якусь зброю.

Завдяки публікації фото трупів "вагнерівців" та заклику до шойгу самому взяти до рук гвинтівку, суперечка стала публічною. І неочікувано випливла нова проблема — воєнкори та прихильники війни почали скаржитися, що насправді снарядів не вистачає усім.

Суть скандалу

Раніше "вагнерівці" вже записували відео, в якому назвали "під*ром" голову генштабу рф валерія герасимова та вимагали дати їм снаряди. Згодом інформацію підтвердив і сам пригожин. Не зумівши розв'язати питання з нестачею боєприпасів кулуарно, той розгорнув публічну кампанію проти міністра оборони сергія шойгу. 16 лютого пригожин сказав, що російська армія не має снарядного голоду, він знає склади, куди ці боєприпаси привозять, номери партій і навіть ящиків.

"Гімно кипить, кров вирує, але питання, які я ставив з боєприпасів, залишаються не вирішеними", — поскаржився пригожин у голосовому зверненні у своєму Telegram-каналі.

Коли й це не спрацювало, пригожин звинуватив міноборони у спробі знищити його ПВК. Мовляв, шойгу і герасимов заборонили передавати боєприпаси. У міноборони рф заявили, що не блокують постачання і сказали, що спроби внести розкол грають тільки на користь ворогові.

пригожин опублікував фото вбитих нібито через брак боєприпасів "вагнерівців"

пригожин продовжив наполягати на своєму та показав гору трупів "вагнерівців" в одному з місць збору ліквідованих. Він заявив, що винні ті, хто мав вирішити питання про забезпечення. Мовляв, підпис повинен бути поставлений або начальником Генштабу ВС рф валерієм герасімовим, або міністром оборони росії сергієм шойгу. Але жоден із них не хотів ухвалювати рішення.

Тролі пригожина атакували трансляцію з виступом путіна у Лужниках

А вчора під час виступу путіна на стадіоні у москві організаторам довелося закрити коментарі до трансляції через масову атаку чату повідомленнями "Дайте снаряди Вагнеру".

Через тиждень звинувачень снаряди, ймовірно, відправили

Вранці 23 лютого після тижня суперечок між ПВК та міноборони відвантаження боєприпасів все ж почалося.

"Найімовірніше, потяг рушив. Поки що на папері, але, як нам сказали, основні папери вже підписано", — сказав він.

У чому суть проблеми інших

Через конфлікт пригожина з шойгу до теми боєприпасів приєдналися інші і виявилося, що ситуація з "вагнерівцями" — не унікальна. Один із ватажків бойовиків "ДНР" Олександр Ходаковський поскаржився, що "вагнерівці" почали отримувати зброю як усі.

"Проблема не в тому, що ПВК перестали отримувати боєприпаси, а в тому, що вони почали їх отримувати як усі", — заявив він.

Один із ватажків бойовиків "ДНР" Ходаковський каже, що "вагнерівці" отримували ще непогано

За його словами, "у них була своя фронтова авіація, добова норма у два "Іскандери" та один Калібр, їм підписували заявки на дві з половиною тисячі птурів на навчальну (!) практику".

А зараз вони "стали, як усі". А "всі" змушені ощадливо витрачати запаси перед "ймовірним наступом".

У соцмережах показали, що на фронт фіндправляють уже те, що розсипаєтсья

Ресурс журналістських розслідувань "ВЧК-ОДПУ" стверджує, що коли пригожин заявляв про наявність боєприпасів на складах — він не володів інформацією. Реальну ситуацію, мовляв, приховують:

"Ситуація з боєприпасами вкрай плачевна, але цей факт ретельно приховують. У розпорядженні ВЧК-ОДПУ опинилися документи та фото, які свідчать про те, що дефіцит БК відчувають і підрозділи збройних сил",

Так, підрозділам дають боєприпаси поганої якості (з дефектами чи взагалі непридатні). Тобто, на папері ситуація виглядає добре, але коли снаряди надсилають на фронт, то зброя "розсипається".

Росіяни стали економити, — українська розвідка

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у своєму нещодавньому інтерв’ю заявляв, що уже два місяці російські угруповання, які діють в Україні, живуть у режимі максимальної економії боєприпасів.

"Більш-менш нормально боєприпаси зараз застосовуються виключно в Бахмуті та на Лиманському напрямку. Вони кілька разів намагалися штурмувати Вугледар, і далі будуть пробувати, то додалася ще ця локація. На всіх інших ділянках — режим економії боєприпасів", — пояснив Буданов.

Водночас росіяни налагоджують масове виробництво артснарядів, що підтверджує те, що запасів снарядів у "другої армії світу" немає.

"Перехід до іншої тактики всі бачать у Бахмуті. Вугледар був яскравим прикладом цього. У Бахмуті взагалі хвиля за хвилею просто йде піхота. Їх артилерія тільки підтримує, бронетехніки взагалі одиниці. У Вугледарі відбувалось застосування бронетехніки, але вона була знищена в перші години, й так само все перейшло в стрілецькі бої", — сказав Буданов.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Пригожина позбавили іншого стратегічного ресурсу — ув’язнених, яких його ПВК вербувала у колоніях. Російське міноборони перебрало зеків на себе і замість пряника у вигляді дострокового звільнення погрожує додатковим покаранням за відмову воювати.