Цой, який крутиться у труні, Газманов у Prada та "українська" пісня: найбільш крінжові моменти шоу путінців в Лужниках

Масовка, схоже, не витримала холоду та сили мистецтва

Президент росії володимир путін після погроз ядеркою вирішив налякати світ чимось набагато страшнішим — крінжовим концертом російських зірок на московському стадіоні "Лужники" під назвою "Слава захисникам Вітчизни".

До забороненої конвенціями зброї у вигляді Григорія Лепса та реп-версії пісні "Катюша" не були готові й самі росіяни. Тому масовка почала розходитися ще до закінчення шоу.

"Телеграф" зібрав головні моменти з концерту, щоб вам не довелося дивитися це повністю:

Крінжовий вірш про Маріуполь

Відкривав концерт актор Володимир Машков. Він прочитав цинічний вірш про захоплення росіянами українського Маріуполя. Поема розповідається від імені російського солдата, який "взял Маріупаль", замовчуючи при цьому перетворення міста на руїну, та завершується фразою "К маім сапагам падступаєт Азовскає морє". Відео можна подивитися тут:

Також Машков пустив сльозу, розповідаючи історію актора Івана Лукіна, який нібито під час "розвідувального рейду в тилу" став двохсотим завдяки зусиллям українського снайпера.

Ряджені солдати радянської армії на концерті путіна в Лужниках у москві

Для доведення ситуації до повного абсурду по сцені бігали люди у військовій формі часів Першої світової з гвинтівками.

За Машковим ходили люди у радянській формі. Що хотів сказати автор — незрозуміло

"Дівчинка з Маріуполя" забула слова

Ведучі представили челябінського військового Юрія Гагаріна з позивним "Ангел", який нібито "врятував" (а швидше за все викрав без згоди батьків та родичів) із Маріуполя 367 дітей.

Дітей змусили обійняти челябінського військового Юрія Гагаріна з позивним “Ангел”

У цей момент на стадіоні, за словами ведучих, з'явилася група тих врятованих дітей. Однією з дівчаток Ані дали слово:

"Дякую дядькові Юрі за те, що він мене, мою сестру і сотні тисяч дітей врятував із Маріуполя", — сказала вона, після чого зупинилась і сказала, що "трохи забула слова".

Ведучі запропонували дітям обійняти військового.

Пісня українською "Пливе кача"

Співаки Акім Апачов та Дарія Фрей виконали свою перероблену версію української народної пісні "Пливе кача". Від української пісні тут залишилася тільки назва та українська мова, все інше — знущальний реп про "Новоросію" та "демонів з Азовсталі".

ППО і снайпери поруч зі стадіоном

Навпроти стадіону "Лужники" помітили встановлення ППО "Панцир-С1". Крім того, під час виступу путіна під дахом стадіону чергував снайпер.

Безглуздий путін

Найвищий рівень безпеки було забезпечено для виступу президента росії володимира путіна.

Так, у ході своєї промови заявив, що бачить "святість" та "містику" у словосполученні День захисника вітчизни.

"У цьому словосполученні є щось потужне, величезне, святе, я б сказав, містичне. Недарма одна з найвідоміших молитов починається зі слів "Отче наш" — отче, отче, і в цьому є щось близьке кожній людині. Мова йде про щось величезне, потужне, але дуже близьке і рідне. Це і Батьківщина, це і сім'я. А за великим рахунком, у нашому серці це одне й те саме", — заявив путін

"Цой перевернувся в труні"

Зірки-путіністи Дмитро Дюжев, Ольга Кормухіна, Дмитро Харатьян та інші заспівали пісню Віктора Цоя "Група крові".

Також на сцену вийшов Григорій Лепс та заспівав нову пісню, в якій стверджує, що рф "своїх не кидає", просить небо "не підвести" рф, закликає росіян "вставати". Виступив і російський співак Шаман, котрий став зіркою роспропаганди завдяки своїй пісні "Я русский".

Реп-версія "Катюші"

Російський військовий, який воював в Україні, Микола Романенко виконав реп-версію радянської пісні "Катюша". Там були такі слова: "Не знаю, Катя, що буде далі. Я знаю, що ми переможемо однозначно".

Газманов соромився куртки Prada

Російський співак, який підтримує війну росії проти України, Олег Газманов, виступав зі сцени у пуховику люксового бренду Prada (коштує в районі 50 тис. грн). Артист, який виконував свій хіт "Господа офицеры", приховав від широких мас назву бренду і заклеїв напис скотчем.

Однак у соцмережах все одно викрили майстра маскування та опублікували лінк на пуховик:

Газманова спіймали на спробі приховати дорогий пуховик

До слова, Газманов вирішив не лише співати, а ще й відтискатися.

Втеча масовки

Для досягнення амбітної мети у 200 тисяч осіб на концерті організатори набирали в масовку бюджетників за гонорар – 500 рублів, а, наприклад, студентам обіцяли звільнення від занять.

Однак через холодну погоду щось пішло не за планом та масовка почала тікати.

"Хлопці в окопах мерзнуть? Це їхній вибір", пояснили учасники мітингу свій ранній відхід.

Порожніми під час свята були цілі сектори стадіону. А після мітингу "патріоти" поскладали російські прапори біля смітника на купу.

"Патріоти" поскладали російські прапори біля смітника

Якщо у вас виникло відчуття дежавю та хочеться сказати "Це ж було вже!", то ви маєте рацію. Минулого року у "Лужниках" путіністи також влаштовували пропагандистський концерт про Україну зі зверненням володимира путіна. Тоді для показухи на мітинг зігнали й найкращих російських спортсменів.