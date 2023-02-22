На концерті путінців у Лужниках заспівали пісню "Пливе кача" українською (відео)

На такий перформанс уже відреагували українці

На російському проплаченому концерті в Лужниках, де виступають прокремлівські артисти та путін заспівали пісню "Пливе кача" українською мовою. Пісня росіян Акіма Апачова та Дарії Фрей називається так само, як українська народна пісня, але зганьблена варіантом виконання і своєю суттю.

Цей "твір" спочатку був приурочений до окупації Маріуполя, але з того часу росіяни тягаються з нею скрізь, де тільки можуть. Кілька місяців тому, наприклад, із нею виступали на червоній площі.

Суть пісні полягає у прославленні загарбників та приниженні захисників Маріуполя, яких там називають "демонами".

"Пливе кача, дівки хороводять В Азовсталі демонів хоронять", - йдеться у тексті пісні.

У тексті також згадується так звана "Новоросія" та Крим, який там називають "моя земля". Загалом там є все, від чого збуджуються "патріотичні" росіяни. Чому пісня виконується українською виконавці відповідають у самому тексті рядком "Я забираю мову", мовляв вона є їхнім "трофеєм".

Сам оригінал народної пісні був переспіваний багато разів і величезною кількістю наших артистів. Під час Революції гідності і після вона звучала, коли вшановували героїв Небесної сотні, і для багатьох зараз вона асоціюється саме з цими подіями.

Ймовірно, саме тому цю назву й обрали окупанти для свого "виробу".

На такий перформанс уже відреагували українці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путін на "балу Сатани" у Лужниках заговорив про "містику та святість".