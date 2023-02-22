На концерте путинцев в Лужниках спели песню "Пливе кача" на украинском (видео)

На такой перформанс уже отреагировали украинцы

На российском проплаченном концерте в Лужниках, где выступают прокремлевские артисты и путин спели песню "Плыве кача" на украинском языке. Песня россиян Акима Апачева и Дарьи Фрей называется так же, как украинская народная песня, но испоганенная вариантом исполнения и своей сутью.

Данное "произведение" изначально было приурочено к оккупации Мариуполя, но с тех пор россияне таскаются с ней везде, где только могут. Несколько месяцев назад, например, с ней выступали на красной площади.

Суть песни состоит в прославлении захватчиков и принижении защитников Мариуполя, которых там называют "демонами".

"Пливе кача, дівки хороводять В Азовсталі демонів хоронять", — говорится в тексте песни.

В тексте также упоминается так называемая "Новороссия" и Крым, который там называют "моя земля". В общем все от чего возбуждаются "патриотические" россияне. Почему песня исполняется на украинском исполнители отвечают в самом тексте строчкой "Я забираю язык", дескать он является их "трофеем".

Сам оригинал народной песня была перепета множество раз и огромным количеством наших артистов. Во время Революции Достоинства и после она звучала, когда чествовали героев Небесной сотни, и для многих сейчас она ассоциируется именно с этими событиями.

Вероятно, поэтому именно это название и выбрали оккупанты для своей "поделки".

На такой перформанс уже отреагировали украинцы.

Напомним, ранее мы писали о том, что путин на "балу Сатаны" в Лужниках заговорил о "мистике и святости".