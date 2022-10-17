Вивозять у росію і брешуть, що не потрібні родинам. Як рф викрадає українських дітей

Спеціально для цього рф переписала своє законодавство, створила реєстр прийомних сімей і влаштовує літні табори з "патріотичним вихованням"

росіяни масово вивозять українських дітей, після того, як вбивають ракетами чи кулями їхніх батьків. Опікунів та родичів ніхто не шукає, натомість стверджують, що вони є сиротами. Тисячі неповнолітніх незаконно віддають до дитячих будинків та прийомних сімей, де їх виховують як росіян.

Про викрадення постійно розповідають українські правозахисники, і, ось розголос дійшов до світових ЗМІ та Державного департаменту США.

Розслідування AP

Масштабне розслідування Associated Press показує, що російські чиновники без згоди депортували українських дітей, брехали їм, що вони не потрібні батькам чи родичам, використовували їх для пропаганди, віддавали у російські сім’ї та нав’язували громадянство.

Після того, як діти потрапляють до рук окупантів, повернути їх дуже важко. Це підтверджує випадок Ольги Лопаткіної з Вугледару, яка за лічені дні до війни відправила шістьох прийомних дітей у санаторій в Маріуполі. Коли місто знищували ракетами, за найменшими приглядав 17-річний син Тимофій, він ніс брата на руках до бомбосховища та рубав дрова для вогнища. Окупанти не пропустили дітей по гуманітарному коридору у Запоріжжя і відправили на територію, підконтрольну бойовикам "ДНР", де швидко знайшли їм школу, сиротинець і родини в рф. Дітей показували по російському ТБ, казали, що мати їх не любить, налаштовували проти батьків. Жінка переслідувала українських чиновників, соціальні служби, усіх, хто міг евакуювати її дітей. Після 2 місяців переговорів так звана "ДНР" дозволила волонтеру з довіреністю від Лопаткіної забрати дітей. Зараз вони перебувають у Франції.

І цей випадок — лише один із багатьох. Українських дітей вивозять до сиротинців Ростова, Тюмені, Іркутська, Кемерова, Алтайського краю та інших.

Родина Лопаткіних у повному складі у Франції

Видання звертає увагу на те, що незалежно від того, є у них батьки чи ні, виховання дітей війни в іншій країні чи культурі може бути ознакою геноциду та спробою стерти ідентичність ворожої нації.

За словами Стівена Реппа, колишнього посла США з особливих доручень з питань воєнних злочинів, навіть якщо батьки померли, діти мають бути вихованими чи усиновленими в Україні, а не депортованими до росії. Тим більше, що закони рф забороняють усиновлення іноземців. Але в травні путін підписав указ, який спрощує усиновлення та надання громадянства українським дітям.

росія створила реєстр сімей і платить їм за кожну дитину, яка отримує громадянство — до 1000 доларів для осіб з інвалідністю. Також рф влаштувала літні табори для українських дітей-сиріт, проводить заняття з "патріотичного виховання", створила "гарячу лінію" для всиновлення дітей з Донбасу.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджує, що з міста вивезли сотні дітей.

"Ми не знаємо, чи є у наших дітей офіційні батьки чи щось інше, тому що вони насильно викрадені російськими військами", — каже Андрющенко.

Багато викрадених з дитячих будинків не є сиротами, а перебували у закладах, оскільки їхні родини перебувають у складних життєвих обставинах.

Дитячий омбудсмен рф Марія Львова-Бєлова заявляла, що спочатку група з 30 дітей, привезених до росії з підвалів Маріуполя, співала гімн та вигукувала "Слава Україні!". Але тепер, за її словами, їхня критика "переросла в любов до Росі".

Заява Держдепу США

Заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель заявив, що російська влада навмисно розлучає українських дітей з їхніми батьками, викрадає інших із дитячих будинків та віддає на усиновлення до росії.

Часто дітей вивозить до ізольованих регіонів на Далекому Сході. У Держдепартаменты пыдкреслили, що операції з фільтрації людей — це те, що надзвичайно турбує США і на чому вони зосереджені.

Точну кількість викрадених ніхто не знає

Достеменно кількість депортованих українських дітей назвати дуже важко, адже рф не назвала цифр.

Українські офіційні особи стверджують, що мова йде про 8 тисяч. Так, державний портал "Діти війни" стверджує, що депортованими вважають 8 140 дітей (Згідно з даними Національного інформаційного бюро). Проте з відкритих джерел і заяв самих росіян ця цифра може бути в рази вищою — близько 690 тис. дітей. Поліція ідентифікувала та визначила місце перебування 6679 дітей. Повернути вдалося лише 96 дітей.

У Держдепартаменті США посилаються на оцінки з різних джерел, у тому числі уряду росії про те, що було виселено близько 260 тисяч дітей з їхніх домівок.

Депортація у Херсонській області

У ці хвилини ситуація з депортацією повторюється на Херсонщині. Там окупанти на минулому тижні почали розсилати окупаційним адміністраціям плани щодо виїзду дітей, батьків та людей похилого віку до Криму. За словами депутата облради Сергія Хланя, вони намагаються повторити сценарій Харківської області.

"Але ж ми розуміємо, що це є не більше, ніж примусова депортація на тлі деокупації Херсонщини. Таке ж відбувалося на окупованій території Харківської області, де дітей також відправили в росію, а після деокупації дітей батькам не повертають", — сказав Хлань.

Депутат держдуми росії Ігор Костюкевич заявив про намір вивезти з Херсонської області в регіони середньої смуги росії 400 дітей, передає "Мост". Йдеться про Краснодарський край росії.