"Обзивали путіна і співали гімн України": в рф похвалилися, що "перевиховали" дітей з Маріуполя (відео)

рф незаконно вивозить українських дітей, називаючи це "евакуацією"

У середу, 28 вересня, на 217 день повномасштабного вторгнення рф в Росії розповіли про "перевиховання" дітей з окупованого Маріуполя.

З відповідною заявою виступила уповноважена з прав дитини в росії Марія Львова-Бєлова, повідомляє "Медуза". Вона розповіла, що прийомні батьки нібито кидали дітей у підвалах, потім росіяни знайшли та вивезли їх до Підмосков’я, де поселили по прийомних сім’ях.

За словами російської чиновниці, спершу діти (йдеться про групу з 30 осіб) "негативно відгукувалися про президента (володимира путіна), говорили всякі гидоти, співали гімн України". А в Підмосков’ї "інтеграція почала відбуватися" і негативне ставлення до росії "перетворилося на любов до росії". Львова-Бєлова заявила, що діти нібито відмовляються повертатися до України. Російський омбудсмен додала, що їй "незрозумілі" підстави, на яких влада України вимагає повернення цих дітей.

За даними української влади, в рф незаконно було вивезено більше 2 тисяч дітей, лише 55 були повернуті назад.

Раніше повідомлялося, що окупанти на Харківщині вбили сім’ю із шести осіб із двома маленькими дітьми. До речі, окупаційна "влада" намагалася вивести дітей з Харківської області після початку наступу ЗСУ на цьому напрямі.