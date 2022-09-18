Гауляйтер Херсонщини вирішив навчити школярів "історії": діти мало не померли від кринжу

Діти важко, але перенесли виступ колаборанта

Гауляйтер Херсонської області Кирило Стремоусов, який уже раніше відзначався вельми дивними висловлюваннями, знову вирішив "блиснути інтелектом".

Так на новому відео, яке розлетілося мережею, видно, що колаборант виступив перед школярами та розповів їм про табори, де з "хлопчиків робили дівчаток, а з дівчаток хлопчиків".

"Вам кажуть, будьте людинами, а не перетворюйтеся на худобу, де вам потім розкажуть хто ви — хлопчик чи дівчинка", — розповів він.

Він видав дітям повний набір штампів російської пропаганди, що включає розповіді про звірства фашистів, а також подвиги дітей, які "воювали в партизанських загонах і підривали себе", а заодно і про "американських місіонерів", що роздавали в школах Голої Пристані контрацептиви.

Втім, судячи з реакції самих дітей, словесний потік, виданий Стремоусовим, нічого крім відчуття "іспанського сорому" їм не приніс, а деякі навіть почали жартувати над прихвоснем російських окупантів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці червня зрадник Стремоусов загримів у лікарню з серцевим нападом, можливо, навіть після новин про активне просування ЗСУ в регіоні.