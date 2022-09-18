Гауляйтер Херсонщины решил научить школьников "истории": дети чуть не умерли от кринжа

Дети с трудом, но перенесли выступление коллаборанта

Гауляйтер Херсонской области Кирилл Стремоусов, который уже ранее отмечался весьма странными высказываниями, вновь решил "блеснуть интеллектом".

Так на новом видео, которое разлетелось по сети видно, что коллаборант выступил перед школьниками и рассказал им о лагерях, где из "мальчиков делали девочек, а из девочек мальчиков".

"Вам говорят, будьте человеками, а не превращайтесь в скотов, где вам потом расскажут кто вы — мальчик или девочка", — рассказал он

Он выдал детям полный набор штампов российской пропаганды, включающий в себя рассказы о зверствах фашистов, а также подвиги детей, которые "воевали в партизанских отрядах и взрывавших себя", а заодно и об "американских миссионерах", раздававших в школах Голой Пристани контрацептивы.

Впрочем, судя по реакции самих детей, словесный поток, выданный Стремоусовым, ничего кроме ощущения "испанского стыда" им не принес, а некоторые и вовсе даже начали подшучивать над прихвостнем российских оккупантов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в конце июня предатель Стремоусов загремел в больницу с сердечным приступом, возможно, даже после новостей об активном продвижении ВСУ в регионе.