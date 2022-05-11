Связи с криминалом под прикрытием медиа: что известно про гауляйтера Херсонщины Кирилла Стремоусова

Кирилл Стремоусов не раз привлекал к себе внимание правоохранителей и журналистов, однако не был своевременно обезврежен

В среду, 11 мая, самопровозглашенный "глава" установленной российскими солдатами "херсонской военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов опубликовал пропагандистское заявление о том, что "Херсон хочет в россию".

"Телеграф" покопался в биографии предателя Украины Стремоусова и нашел много интересного.

Родился на Донбассе, живет в Херсоне

Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке Гольмовский, части ныне временно оккупированной Горловки, Донецкая область. Собственно, эти данные едва ли не единственные, которые он сам указал в автобиографии, баллотируясь в народные депутаты в 2019 году.

Однако на деле биография будущего предателя Украины оказалась весьма насыщенной – после окончания Тернопольской академии народного хозяйства он работал рыбным инспектором в Херсонской области.

Позднее занялся бизнесом, учредив ЧП "Вега" занимавшееся торговлей продуктами питания и рыбным промыслом.

"Вкусил всех "прелестей красивой жизни". Весил 120 кг, имел "Мерины", раболепие, почтение к статусу, "дружеские посиделки", постоянные криминальные "тёрки-разборки", одышку и много-много денег", — так описывали этот период его жизни позднее в 2013 году знавшие его люди.

Профессиональный провокатор за "русский мир"

В 2009 году Стремоусов изменил свою жизнь, зарегистрировав ИА "Таврия-ньюс" и превратившись в журналиста, хотя скорее просто создавал скандальные инфоповоды, "на ура" расходившиеся в российских СМИ.

Уже в 2010 году он обманом заставляет профсоюз завода им. Петровского захватить свое же предприятие.

В 2013 году он стал одним из организаторов таких мероприятий как "русские пробежки", занялся активным самопиаром в национальных СМИ, представляя себя как путешественника.

В путешествии в США - Стремоусов создавал себе имидж свободного человека

Параллельно он выступал активистом деструктивной секты "Концепция общественной безопасности". Она долгое время была на полулегальном положении даже в россии. "Активисты" организации в Херсоне участвовали в местных антимайданах, избивая жителей города. Также в декабре 2013 года он учредил общественную организацию "За президента", имея ввиду явно поддержку Виктора Януковича.

В 2016 году местные СМИ отмечали рост активности пророссийских сил в регионе, тогда Стремоусов как раз создал очередную свою ОО "Украинский центр экологической самообороны".

В 2017 году стал участником драки в горсовете Херсона, избивая полицейского, в 2018 году отметился ранением из травматического оружия охранника платного пляжа, наконец, напал на сотрудников СБУ осуществлявших конвоирование "депутата" Евпаторийского горсовета оккупированного Крыма Сергея Осьминина.

В том же 2018 году стал председателем Херсонской городской организации Социалистической партии Украины, правда в 2019-м был исключен, вероятно за нападение со стрельбой на редакцию городской газеты "Новый день".

Летом Стремоусов даже принял участие в выборах в Верховную Раду, набрав целых 1,74% голосов.

С началом эпидемии коронавируса Стремоусов немного сменил риторику, став позиционировать себя как ярого противника карантинных ограничений-антиваксера, тем самым также подрывая доверие граждан к действиям властей.

В 2020 году совершил очередное нападение на работников СМИ – в этот раз работника "Вгору" Дмитрия Багненко, летом его с обысками посетили сотрудники СБУ расследуя дело о сети агентов фсб, правда на этом все и закончилось.

Он вновь принял участие в выборах – на этот раз на пост мэра Херсона, и снова неудачно.

В 2021 году Кирилл Стремоусов держался в тени, появившись на видео росСМИ 16 марта 2022 года как "глава комитета спасения Херсонской области "За мир и порядок" высказался в поддержку действий россии.

В том же месяце он стал "главой военно-гражданской администрации Херсонской области".

Надо отметить, что один из сподвижников Стремоусова – Валерий Кулешов, был убит неизвестными в Херсоне 20 апреля, а сам Стремоусов давно числится в базе сайта "Миротворец".

Принадлежность Херсона к украине является "красной чертой" и на переговорах с рф. Президент Владимир Зеленский прямо заявил, что попытка каким-то образом отторгнуть Херсон от Украины приведет к выходу украинской стороны из переговоров с россией.