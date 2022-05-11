Укр

Связи с криминалом под прикрытием медиа: что известно про гауляйтера Херсонщины Кирилла Стремоусова

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
965
Своих пророссийских взглядов Стремоусов никогда особо не скрывал Новость обновлена 11 мая 2022, 21:38
Своих пророссийских взглядов Стремоусов никогда особо не скрывал

Кирилл Стремоусов не раз привлекал к себе внимание правоохранителей и журналистов, однако не был своевременно обезврежен

В среду, 11 мая, самопровозглашенный "глава" установленной российскими солдатами "херсонской военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов опубликовал пропагандистское заявление о том, что "Херсон хочет в россию".

"Телеграф" покопался в биографии предателя Украины Стремоусова и нашел много интересного.

Родился на Донбассе, живет в Херсоне

Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке Гольмовский, части ныне временно оккупированной Горловки, Донецкая область. Собственно, эти данные едва ли не единственные, которые он сам указал в автобиографии, баллотируясь в народные депутаты в 2019 году.

Однако на деле биография будущего предателя Украины оказалась весьма насыщенной – после окончания Тернопольской академии народного хозяйства он работал рыбным инспектором в Херсонской области.

Позднее занялся бизнесом, учредив ЧП "Вега" занимавшееся торговлей продуктами питания и рыбным промыслом.

"Вкусил всех "прелестей красивой жизни". Весил 120 кг, имел "Мерины", раболепие, почтение к статусу, "дружеские посиделки", постоянные криминальные "тёрки-разборки", одышку и много-много денег", — так описывали этот период его жизни позднее в 2013 году знавшие его люди.

Профессиональный провокатор за "русский мир"

В 2009 году Стремоусов изменил свою жизнь, зарегистрировав ИА "Таврия-ньюс" и превратившись в журналиста, хотя скорее просто создавал скандальные инфоповоды, "на ура" расходившиеся в российских СМИ.

Уже в 2010 году он обманом заставляет профсоюз завода им. Петровского захватить свое же предприятие.

В 2013 году он стал одним из организаторов таких мероприятий как "русские пробежки", занялся активным самопиаром в национальных СМИ, представляя себя как путешественника.

В путешествии в США - Стремоусов создавал себе имидж свободного человека
В путешествии в США - Стремоусов создавал себе имидж свободного человека

Параллельно он выступал активистом деструктивной секты "Концепция общественной безопасности". Она долгое время была на полулегальном положении даже в россии. "Активисты" организации в Херсоне участвовали в местных антимайданах, избивая жителей города. Также в декабре 2013 года он учредил общественную организацию "За президента", имея ввиду явно поддержку Виктора Януковича.

В 2016 году местные СМИ отмечали рост активности пророссийских сил в регионе, тогда Стремоусов как раз создал очередную свою ОО "Украинский центр экологической самообороны".

В 2017 году стал участником драки в горсовете Херсона, избивая полицейского, в 2018 году отметился ранением из травматического оружия охранника платного пляжа, наконец, напал на сотрудников СБУ осуществлявших конвоирование "депутата" Евпаторийского горсовета оккупированного Крыма Сергея Осьминина.

В том же 2018 году стал председателем Херсонской городской организации Социалистической партии Украины, правда в 2019-м был исключен, вероятно за нападение со стрельбой на редакцию городской газеты "Новый день".

Летом Стремоусов даже принял участие в выборах в Верховную Раду, набрав целых 1,74% голосов.

С началом эпидемии коронавируса Стремоусов немного сменил риторику, став позиционировать себя как ярого противника карантинных ограничений-антиваксера, тем самым также подрывая доверие граждан к действиям властей.

В 2020 году совершил очередное нападение на работников СМИ – в этот раз работника "Вгору" Дмитрия Багненко, летом его с обысками посетили сотрудники СБУ расследуя дело о сети агентов фсб, правда на этом все и закончилось.

Он вновь принял участие в выборах – на этот раз на пост мэра Херсона, и снова неудачно.

В 2021 году Кирилл Стремоусов держался в тени, появившись на видео росСМИ 16 марта 2022 года как "глава комитета спасения Херсонской области "За мир и порядок" высказался в поддержку действий россии.

В том же месяце он стал "главой военно-гражданской администрации Херсонской области".

Надо отметить, что один из сподвижников Стремоусова – Валерий Кулешов, был убит неизвестными в Херсоне 20 апреля, а сам Стремоусов давно числится в базе сайта "Миротворец".

Принадлежность Херсона к украине является "красной чертой" и на переговорах с рф. Президент Владимир Зеленский прямо заявил, что попытка каким-то образом отторгнуть Херсон от Украины приведет к выходу украинской стороны из переговоров с россией.

Теги:
#Херсонская область #Херсон #Предатели #Коллаборанты
Своих пророссийских взглядов Стремоусов никогда особо не скрывал
Украина
Связи с криминалом под прикрытием медиа: что известно про гауляйтера Херсонщины Кирилла Стремоусова
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Своих пророссийских взглядов Стремоусов никогда особо не скрывал
Связи с криминалом под прикрытием медиа: что известно про гауляйтера Херсонщины Кирилла Стремоусова
Дата публикации
Категория
Олег Тиньков и Юрий Дудь
Российский миллиардер признал, что украинская армия сильнее армии рф
Дата публикации
Категория
Сенат Чехии
Страна ЕС признала действия россии в Украине геноцидом
Дата публикации
Категория
Российская армия
россия не отказалась от планов на Киев и новые области Украины: стали известны подробности
Дата публикации
Категория
Российское вторжение захлебывается на Харьковском направлении
Война – день 77: ВСУ наступают на Харьковщине и держат оборону на остальных рубежах