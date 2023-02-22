"Дивні" пожежі в росії та невидимий наступ ворога: 10 головних заяв Буданова у новому інтерв’ю

Буданов поговорив із журналістами на актуальні теми

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов дав нове велике інтерв’ю журналу Forbes, в якому, зокрема, розповів про нову атаку росіян, Бахмут, а також головні поразки Україні у війні.

Які основні заяви зробив голова ГУР у розмові з журналістами — читайте у матеріалі "Телеграфа".

Про новий наступ росії

Великий наступ росії, який вони мають на меті, вже триває. Але він так триває, що не всі це навіть бачать, такої якості цей наступ. У них є стратегічне завдання – до 31 березня вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей… Це те, про що вони мріють, їм не вдасться цього зробити.

Про нову хвилю мобілізації у росії, яку ніяк офіційно не оголосять

А хто вам сказав, що її немає. Вона прихована.

Про можливість наступу на Київ

У нас йде відкрита війна. Що дивного, що є така можливість. Крім можливості, ще є реальність. Реальність така, що вони ставлять собі за мету до 31 березня вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Відчуваєте різницю: взяти Київ за три дні та вийти колись на якісь кордони.

Про нібито поради від Заходу здати Бахмут

Я хотів би побачити, як таку пропозицію зробили б президенту Франції. Сказати, що у вас проблема, ви залиште місто Марсель, воно ж не таке стратегічне… Ви уявляєте, щоб президенту США сказали б: "Давайте Нью-Йорк тимчасово здамо, так треба зробити"?

Про "снарядний голод" окупантів

Щодо Північної Кореї підтверджених випадків (завезення звідти снарядів) немає. З Ірану завозилась пробна партія, зараз намагаються завезти ще одну партію, вже не пробну, це близько 20 000 снарядів. Це ніщо порівняно з тими цифрами, які використовуються.

Про запаси ракет в росії

У цілому за місяць вони виробляють інколи 20, інколи 22 ракети типу "Калібр". Це ті, які з моря пускають. Близько 15, інколи до 20 доходить, ракет типу "Х-101". Ось чому в кожному залпі кількість ракет зменшується. Інтенсивність обстрілів падає. Спочатку масовані ракетні обстріли були по понеділках, потім раз на вісім днів, тепер – раз на десять днів, два тижні. Вони зменшують кількість ракет і збільшують часовий проміжок.

Про пожежі в росії

Багато з цього не випадковість. Постійно щось горить. Сигналізаційна апаратура на залізних дорогах, вона горить щодня кілька разів, на різних магістралях постійно на 2-3 години, інколи на 5-6 годин, призупиняється на всій ділянці рух. Зрозуміло, що воно не просто так горить… Я б сказав так – гроші роблять дива.

Про три головні військові невдачі України

Я буду казати субʼєктивно. Перша найбільша поразка – тимчасова поразка України в районі Сєвєродонецька. Друга – перший період війни, коли була проламана лінія в районі Волновахи. І третя, це буде загальна відповідь, це те, що ми допустили у 2014 році тимчасову окупацію Донецької та Луганської областей, автономної республіки Крим. Ось три найбільші наші поразки, але вони всі виправлені.

Про прогнози щодо кінця війни

Я не є прогнозистом і ніколи ним не був. Ми робимо висновки, а не прогнози, це різні речі… Нічого не змінилося (у його поглядах на те, коли закінчиться війна – Ред.). З середини й до кінця весни будуть вирішальні бої. (Зараз, за аналогією з футбольним матчем) Рахунок 1:1, а хвилина 70-а.

Про три причини, чому нам вдалося вистояти.

З нами Бог – це перша причина. Друга – ми захищаємо свою землю, це допомагає. На своєму полі грати легше. Третя причина – разом із нами бореться весь цивілізований світ, ми не самі.

Читайте також головні тези з інтерв’ю Міністра оборони України Олексія Резнікова.

Раніше ми повідомляли про 8 головних заяв Залужного в інтерв’ю The Economist.