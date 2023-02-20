Загроза атаки росії, "Богдани" для ЗСУ та замовники скандалу з Міноборони: 8 головних заяв Резнікова у новому інтерв'ю

Резніков дав велике інтерв’ю журналістам

Міністр оборони України Олексій Резніков дав інтерв’ю виданню "Бабель", в якому, зокрема, розповів про гучний скандал у відомстві, допомогу від союзників та фронт.

Про те, які основні заяви зробив Олексій Резніков у розмові з журналістами — читайте у матеріалі "Телеграфа".

Про танки від союзників

Підготовка танкових екіпажів передбачає злагодженість підрозділів, по суті це штурмові задачі. Це забере якийсь час. Давайте брати реальні терміни — до двох місяців, коли механіки знатимуть як керувати, артилеристи — як стріляти, командири екіпажів — як давати завдання, а техніки — як обслуговувати.

Про український контрнаступ

Зараз ми зосереджуємо зусилля на тому, що не маємо дати росіянам успішно піти в наступ. Як будемо готові, вирішимо, коли йдемо в контрнаступ. Зараз прогнозувати, коли це станеться — неправильно.

Про те, скільки в України систем Patriot

Patriot поки тільки ті, що ви знаєте — одна система від американців, одна — від німців, пускові установки та ракети від Нідерландів. Але ми знаємо країни, де ще є Patriot, і ведемо з ними перемовини. Президент на своєму рівні, керівник ОП та премʼєр-міністр на своєму, я — на рівні міністрів оборони. Я оптимістично дивлюся на те, що Patriot іще будуть.

Про можливість великої авіаційної атаки росіян

Авіація — це в першу чергу професійні льотчики. Підготовка льотчика класу "снайпер" — це роки. Думаю, що більшість їхньої льотної еліти ми вже знищили. Зараз літає переважно "молодняк". Як далеко вони зможуть залетіти?… (Про відбиття атаки – Ред.) Умовно кажучи, на одну ціль — дві ракети. Якщо 20 літаків — 40 ракет, 100 літаків — 200. Ризики є, але не треба це сприймати так, що все пропало.

Про літаки для України

Щодо літаків, мені здається, вони дозріли. Деякі країни вже говорять про готовність навчати наші екіпажі. А коли вони готові навчати, це означає, що далі лишаються технічні питання. Моє відчуття ― це питання місяців. І коли я кажу "місяців", це один-два.

Про власну зброю

Ми уклали контракт на виробництво української (самохідної гаубиці) "Богдани" 155 калібру. Контракт є, я був на виробництві, дивився, все супер, красавчики. (Виробник – Ред.) Наш Краматорський завод (важкого верстатобудування). (На скільки штук контракт?) Я не можу сказати, це непублічно. Скажемо так, перші дивізіони будуть цього року, навесні.

Про рішення Зеленського залишити Резнікова міністром

У нас була розмова з президентом про те, що ми продовжуємо співпрацю зі мною як з міністром оборони. Але я маю зробити висновки з цієї ситуації, тобто це мають бути кадрові рішення, тому що без оновлення команди буде важко працювати. За рекомендацією президента я оновлюю команду на рівні заступників міністра. А потім це піде по департаментах і так далі.

Про скандали и і критику Міноборони

Я не Мона Ліза і не можу всім подобатися. Є люди, яких я називаю "лічняк". Які на тлі політичної антикорупційної карʼєри просинаються і засинають з моїм прізвищем. (Натякаю – Ред.) На одного військовослужбовця Сил територіальної оборони, водія (голова ГО "Центр протідії корупції Віталій Шабунін"). Який у якийсь дивний спосіб придумав собі відрядження в Міноборони і сховався в Центрі інновацій МО, де продовжував свою карʼєру борця. Коли це зʼясували, його відправили назад у Тероборону — нести службу. Це якась помста його особисто мені, він зробив допис на Facebook, де прощається зі своїми побратимами і посестрами, бо він у важкому котлі, а насправді ж у теплому й безпечному місці. У мене питання — а де служить боєць?

Низка фахівців вже прямо й публічно говорять — проти МОУ і проти мене конкретно йде інформаційна кампанія. Низка ідентичних текстів, масово скопійованих, розповсюджується через профілі, частина яких має повний набір ознак ботоферми… (Чи це росія – Ред?) Ні, це внутрішня історія. Переконаний, що початок від нечистоплотного бізнесу, якому ми наступили на хвіст.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Резніков поділився підсумками "Рамштайну".

Також ми повідомляли про те, що Резніков з хусткою став мемом у мережі.