Резніков із хусткою став мемом на "Рамштайн-9": — У вас є винищувач? — Краще!

Відео з міністром оборони України швидко стало вірусним

Міністр оборони України Олексій Резніков, який сьогодні другий день відстоює інтереси України на зустрічі "Рамштайн-9", став героєм мемів, а все завдяки натяку на передачу Україні винищувачів, який він зробив під час спілкування з журналістами у рамках заходу.

Зазначимо, що на перший день зустрічі у форматі "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі журналісти запитали у Резнікова, чи очікує він на передачу Україні бойової авіації. Замість відповіді міністр дістав із нагрудної кишені хустку кольору хакі зі схемою винищувача та з усмішкою продемонстрував її.

Варто зауважити, що продемонстрував Резніков хустинку-паше від українського бренду Latona з італійського шовку зі схемою винищувача Міг-29 — такі продають по 850 гривень за штуку.

Хустка з винищувачем Міг-29, як у Резнікова, коштує 850 гривень

Ситуація породила хвилю мемів.

Серед іншого, українці провели паралелі зі сценою з фільму "Пірати Карибського моря", де Джек Воробей (роль якого грав Джонні Депп) на запитання, чи має він ключ, дістав хустку і сказав: "Краще! В мене є малюнок ключа".

Варто зауважити, що Україна вже довгий час домагається від союзників передачі винищувачів, що є необхідним для успішного звільнення територій від окупантів. В Німеччині вже заявляють, що готові говорити про передачу авіації Україні, але за однієї умови.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка бойова авіація може переламати перебіг війни в Україні.