"Бавовна" під Москвою і умова щодо винищувачів для України: топ новин, які ви могли проспати

Зібрали головні новини, які могли пройти повз вас

Ніч на середу, 15 лютого, минула доволі спокійно та майже без повітряних тривог, проте є низка інших цікавих новин.

"Телеграф" зібрав головне за вечір та ніч, що ви могли пропустити.

Другий день "Рамштайну"

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що на другий день зустрічі більше часу приділять танкам.

Що там з енергетикою?

14 лютого ввели в роботу блок ще однієї електростанції.

Дефіцит в енергосистемі значний, проте система працює і покриває його посиленою роботою ГЕС. Ремонтні роботи продовжуються.

Там, де інфраструктура не дає змоги передавати належні обсяги електроенергії, будуть застосовані стабілізаційні графіки.

Зокрема на Одещині через мережеві обмеження 15 лютого діятимуть стабілізаційні відключення.

Допомога для України

Німеччина готова обговорювати постачання винищувачів Україні, але тільки коли небо над Україною залишатиметься безпечним протягом трьох-чотирьох місяців, — заявив міністр оборони Борис Пісторіус.

Раніше про необговорення постачання літаків казав і канцлер Німеччини Олаф Шольц, проте ніяких термінів не називалося.

Армія США уклала з компаніями "Northrop Grumman Systems" і "Global Military Products" контракти вартістю $522 млн на виробництво артилерійських боєприпасів для ЗСУ, — рішення прийняли через побоювання, що вони швидко закінчуються.

Уряд Японії виділить Україні фінансову допомогу в розмірі 10 млн доларів, яку спрямують на збереження архітектурної спадщини та освітні проєкти UNESCO.

"Бавовна" поблизу Москви

У Московській області вночі палав ангар одного із колишніх заводів, який знаходиться поблизу від "Конструкторського бюро машинобудування", де виготовляється чимало російської зброї.

Новий повітряний інцидент з рф

Військові США перехопили чотири російські літаки над Аляською, вони не увійшли до повітряного простору США та Канади. Серед російських літаків були ракетоносці Ту-95 МС та винищувачі Су-35. Про це повідомило Об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).

В США називають такий інцидент "звичайним" та наголошують, що російська авіація в середньому 6-7 разів на рік таким чином змушує підіймати військові літаки на перехоплення.

Декомунізація продовжується

Депутати Харківської обласної ради підтримали перейменування села Ватутіне Нововодолазької громади Харківщини на Залужне.

Село Залужне (колишнє Ватутіне) на карті Харківської області

Моторошна ДТП в Африці

У Південно-Африканській Республіці 20 людей загинули та 68 зазнали поранень унаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою, яка перевозила готівку.

Оперативно слідкувати за подіями на фронті ви також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції: Війна — день 357: окупанти концентрують сили на Вугледарі, але зазнають тяжких втрат.