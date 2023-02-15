"Бавовна" под Москвой и условие по истребителям для Украины: топ новостей, которые вы могли проспать

Собрали главные новости, которые могли пройти мимо вас

Ночь на среду, 15 февраля, прошла спокойно и почти без воздушных тревог, однако есть ряд других интересных новостей.

"Телеграф" собрал главное за вечер и ночь, что вы могли пропустить.

Второй день "Рамштайна"

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что на второй день встречи больше времени уделят танкам.

Что там с энергетикой?

14 февраля был введен блок еще одной электростанции.

Дефицит в энергосистеме значителен, однако система работает и покрывает его усиленной работой ГЭС. Ремонтные работы продолжаются.

Там, где инфраструктура не позволяет передавать надлежащие объемы электроэнергии, будут использованы стабилизационные графики.

В частности, в Одесской области из-за сетевых ограничений 15 февраля будут действовать стабилизационные отключения.

Помощь для Украины

Германия готова обсуждать поставки истребителей Украине, но только когда небо над Украиной будет оставаться безопасным в течение трех-четырех месяцев, заявил министр обороны Борис Писториус.

Ранее о необсуждении поставок самолетов говорил и канцлер Германии Олаф Шольц, однако никаких сроков не называлось.

Армия США заключила с компаниями "Northrop Grumman Systems" и "Global Military Products" контракты стоимостью $522 млн на производство артиллерийских боеприпасов для ВСУ, — решение приняли из-за опасений, что они быстро заканчиваются.

Правительство Японии выделит Украине финансовую помощь в размере 10 млн долларов, направленную на сохранение архитектурного наследия и образовательные проекты UNESCO.

"Бавовна" вблизи Москвы

В Московской области ночью пылал ангар одного из бывших заводов, который находится вблизи "Конструкторского бюро машиностроения", где производится немало российского оружия.

Новый воздушный инцидент с рф

Военные США перехватили четыре российских самолета над Аляской, они не вошли в воздушное пространство США и Канады. Среди российских самолетов были ракетоносцы Ту-95 ТС и истребители Су-35. Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

В США называют такой инцидент "обычным" и подчеркивают, что российская авиация в среднем 6-7 раз в год таким образом заставляет поднимать военные самолеты на перехват.

Декоммунизация продолжается

Депутаты Харьковского областного совета поддержали переименование села Ватутино Нововодолажской общины Харьковщины в Залужное.

Село Залужное (бывшее Ватутино) на карте Харьковской области

Жуткое ДТП в Африке

В Южно-Африканской Республике 20 человек погибли и 68 получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком, который перевозил наличные.

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