"Бавовна" под Москвой и условие по истребителям для Украины: топ новостей, которые вы могли проспать
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Собрали главные новости, которые могли пройти мимо вас
Ночь на среду, 15 февраля, прошла спокойно и почти без воздушных тревог, однако есть ряд других интересных новостей.
"Телеграф" собрал главное за вечер и ночь, что вы могли пропустить.
Второй день "Рамштайна"
Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что на второй день встречи больше времени уделят танкам.
Что там с энергетикой?
14 февраля был введен блок еще одной электростанции.
Дефицит в энергосистеме значителен, однако система работает и покрывает его усиленной работой ГЭС. Ремонтные работы продолжаются.
Там, где инфраструктура не позволяет передавать надлежащие объемы электроэнергии, будут использованы стабилизационные графики.
В частности, в Одесской области из-за сетевых ограничений 15 февраля будут действовать стабилизационные отключения.
Помощь для Украины
Германия готова обсуждать поставки истребителей Украине, но только когда небо над Украиной будет оставаться безопасным в течение трех-четырех месяцев, заявил министр обороны Борис Писториус.
Ранее о необсуждении поставок самолетов говорил и канцлер Германии Олаф Шольц, однако никаких сроков не называлось.
Армия США заключила с компаниями "Northrop Grumman Systems" и "Global Military Products" контракты стоимостью $522 млн на производство артиллерийских боеприпасов для ВСУ, — решение приняли из-за опасений, что они быстро заканчиваются.
Правительство Японии выделит Украине финансовую помощь в размере 10 млн долларов, направленную на сохранение архитектурного наследия и образовательные проекты UNESCO.
"Бавовна" вблизи Москвы
В Московской области ночью пылал ангар одного из бывших заводов, который находится вблизи "Конструкторского бюро машиностроения", где производится немало российского оружия.
Новый воздушный инцидент с рф
Военные США перехватили четыре российских самолета над Аляской, они не вошли в воздушное пространство США и Канады. Среди российских самолетов были ракетоносцы Ту-95 ТС и истребители Су-35. Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
В США называют такой инцидент "обычным" и подчеркивают, что российская авиация в среднем 6-7 раз в год таким образом заставляет поднимать военные самолеты на перехват.
Декоммунизация продолжается
Депутаты Харьковского областного совета поддержали переименование села Ватутино Нововодолажской общины Харьковщины в Залужное.
Жуткое ДТП в Африке
В Южно-Африканской Республике 20 человек погибли и 68 получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком, который перевозил наличные.
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