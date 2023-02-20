Угроза атаки россии, "Богданы" для ВСУ и заказчики скандала с Минобороны: 8 главных заявлений Резникова в новом интервью

Резников дал большое интервью журналистам

Министр обороны Украины Алексей Резников дал интервью изданию "Бабель", в котором, в частности, рассказал о нашумевшем скандале в ведомстве, помощи от союзников и фронте.

О том, какие основные заявления сделал Алексей Резников в разговоре с журналистами — читайте в материале "Телеграфа".

О танках от союзников

Подготовка танковых экипажей предполагает слаженность подразделений, по сути это штурмовые задачи. Это займет некоторое время. Давайте брать реальные сроки – до двух месяцев, когда механики будут знать, как управлять, артиллеристы – как стрелять, командиры экипажей – как давать задачи, а техники – как обслуживать.

Об украинском контрнаступлении

Сейчас мы сосредотачиваем усилия на том, что не должны дать россиянам успешно пойти в наступление. Как будем готовы, решим, когда идем в контрнаступление. Сейчас прогнозировать, когда это произойдет – неправильно.

О том, сколько у Украины систем Patriot

Patriot пока только те, что вы знаете – одна система от американцев, одна – от немцев, пусковые установки и ракеты от Нидерландов. Но мы знаем страны, где еще есть Patriot, и ведем с ними переговоры. Президент на своем уровне, руководитель ОП и премьер-министр на своем, я на уровне министров обороны. Я оптимистично смотрю, что Patriot еще будут.

О возможности большой авиационной атаки россиян

Авиация – это в первую очередь профессиональные летчики. Подготовка летчика класса "снайпер" – это годы. Думаю, большинство их летной элиты мы уже уничтожили. Сейчас летает преимущественно молодняк. Как далеко они смогут залететь?… (Об отражении атаки – Ред.) Условно говоря, на одну цель – две ракеты. Если 20 самолетов – 40 ракет, 100 самолетов – 200. Риски есть, но не надо это воспринимать так, что все пропало.

О самолетах для Украины

Что касается самолетов, мне кажется, они созрели. Некоторые страны уже говорят о готовности учить наши экипажи. А когда они готовы учить, это значит, что дальше остаются технические вопросы. Мое ощущение – это вопрос месяцев. И когда я говорю "месяцев", это один-два.

О собственном оружии

Мы заключили контракт на производство украинской (самоходной гаубицы) "Богданы" 155 калибра. Контракт есть, я был на производстве, смотрел, все супер, красавчики. (Производитель – Ред.) Наш Краматорский завод (тяжелого станкостроения). (На сколько штук контракт?) Я не могу сказать это непублично. Скажем так, первые дивизионы будут в этом году весной.

О решении Зеленского оставить Резникова министром

У нас был разговор с президентом о том, что мы продолжаем сотрудничество со мной как с министром обороны. Но я должен сделать выводы из этой ситуации, то есть это должны быть кадровые решения, потому что без обновления команды будет тяжело работать. По рекомендации президента я обновляю команду на уровне замминистра. А потом это пойдет по департаментам и так далее.

О скандалах и критике Минобороны

Я не Мона Лиза и не могу нравиться всем. Есть люди, которых я называю "личняк". Которые на фоне политической антикоррупционной карьеры просыпаются и засыпают с моей фамилией. (Намекаю – Ред.) На одного военнослужащего Сил территориальной обороны, водителя (председатель ОО "Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин"). Который каким-то странным образом придумал себе командировку в Минобороны и скрылся в Центре инноваций МО, где продолжал свою карьеру борца. Когда это выяснили, его отправили обратно в Тероборону – нести службу. Это какая-то месть его лично мне, он сделал сообщение на Facebook, где прощается со своими пообратимами и посестрами, потому что он в тяжелом котле, а на самом деле в теплом и безопасном месте. У меня вопрос – а где служит боец?

Ряд специалистов уже прямо и публично говорят – против МОУ и против меня конкретно идет информационная кампания. Ряд идентичных текстов, массово скопированных, распространяется через профили, часть которых имеет полный набор признаков ботофермы… (Это россия – Ред?) Нет, это внутренняя история. Убежден, что начало нечистоплотного бизнеса, которому мы наступили на хвост.

Напомним, ранее мы писали о том, что Резников поделился итогами "Рамштайна".

Также мы сообщали о том, что Резников с платком стал мемом в сети.