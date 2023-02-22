"Чудесные" пожары в россии и невидимое наступление врага: 10 главных заявлений Буданова в новом интервью

Буданов поговорил с журналистами на актуальные темы

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал новое большое интервью журналу Forbes, в котором, в частности, рассказал о новой атаке россиян, Бахмуте, а также главных поражениях Украине в войне.

О том, какие основные заявления сделал глава ГУР в разговоре с журналистами — читайте в материале "Телеграфа".

О новом наступлении россии

Большое наступление россии, которое они имеют за цель, уже идет. Но оно так продолжается, что не все это даже видят, такого качества это наступление. У них есть стратегическая задача – до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей… Это то о чем они мечтают, им не удастся этого сделать.

О новой волне мобилизации в россии, которую никак официально не объявят

А кто вам сказал, что его нет. Она скрытая.

О возможности наступления на Киев

У нас идет открытая война. Что удивительного, что есть такая возможность. Кроме возможности, есть еще реальность. Реальность такова, что они ставят своей целью до 31 марта выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Чувствуете разницу: взять Киев за три дня и выйти когда-нибудь на какие-то границы.

О якобы советах от Запада сдать Бахмут

Я хотел бы увидеть, как такое предложение сделали президенту Франции. Сказать, что у вас проблема, вы оставите город Марсель, он ведь не такой стратегический… Вы представляете, чтобы президенту США сказали бы: "Давайте Нью-Йорк временно сдадим, так надо сделать"?

О "снарядном голоде" оккупантов

По Северной Корее подтвержденных случаев (завоз оттуда снарядов) нет. Из Ирана завозилась пробная партия, сейчас пытаются завезти еще одну, уже не пробную партию, это около 20 000 снарядов. Это ничто по сравнению с используемыми цифрами.

О запасах ракет в россии

В общей сложности за месяц они производят иногда 20, иногда 22 ракеты типа "Калибр". Это те, которые с моря пускают. Около 15, иногда до 20 доходит ракет типа "Х-101". Вот почему в каждом залпе количество ракет уменьшается. Интенсивность обстрелов падает. Сначала массированные ракетные обстрелы были по понедельникам, потом раз в восемь дней, теперь раз в десять дней, две недели. Они уменьшают количество ракет и увеличивают промежуток времени.

О пожарах в россии

Многоеиз этого не случайность. Постоянно что-то горит. Сигнализационная аппаратура на железных дорогах она горит ежедневно несколько раз, на разных магистралях постоянно на 2-3 часа, иногда на 5-6 часов, приостанавливается на всем участке движение. Понятно, что оно не просто так горит… Я бы так сказал – деньги совершают чудеса.

О трех главных военных неудачах Украины

Я буду говорить субъективно. Первое крупнейшее поражение – временное поражение Украины в районе Северодонецка. Вторая – первый период войны, когда была проломлена линия в районе Волновахи. И третий это будет общий ответ, это то, что мы допустили в 2014 году временную оккупацию Донецкой и Луганской областей, автономной республики Крым. Вот три самых больших наших поражения, но они все исправлены.

О прогнозах относительно конца войны

Я не являюсь прогнозистом и никогда им не был. Мы делаем выводы, а не прогнозы, это разные вещи… Ничего не изменилось (в его взглядах на то, когда закончится война – Ред.). С середины и до конца весны будут решающие бои. (Сейчас, по аналогии с футбольным матчем) Счет 1:1, а минута 70-я.

О трех причинах, почему нам удалось выстоять

С нами Бог – это первая причина. Вторая – мы защищаем свою землю, это помогает. На своем поле играть полегче. Третья причина – вместе с нами борется весь цивилизованный мир, мы не сами.

Читайте также главные тезисы из интервью министра обороны Украины Алексея Резникова.

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