Прогнозы наступления, двойники путина и ядерный удар: все главное из нового интервью Буданова
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Буданов ответил на ряд важных вопросов, которые интересуют чуть ли не каждого украинца
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал развернутоє интервью газете The Washington Post, в котором рассказал о предсказаниях, касаемо полномасштабного российского вторжения, преступных планах агрессора, о болезнях президента рф владимира путина и "бавовнах" на оккупированных территориях.
В этом материале "Телеграф" собрал для читателей наиболее интересные тезисы Буданова, озвученные в новом интервью.
О прогнозах полномасштабного вторжения
У нас (с женой – ред. редакцией) был разговор о том, что если этого нападения не произойдет, мы будем выглядеть не очень хорошо… Звучит очень странно, но я боялся, что все пойдет не так, как должно.
О планах рф
россия сосредоточится на оккупации большей территории в восточных районах Донецкой и Луганской областей. Возобновление наступления войск, дислоцированных к северу от Украины, в Беларуси, маловероятно, а лишь попытка отвлечь и разделить киевские войска.
Об освобождении Крыма
Мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой… Все началось в Крыму в 2014 году, там все и закончится.
О возможности нанесения рф ядерного удара
россия — страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не только к военному поражению россии, но и к ее краху. И они это прекрасно знают.
путин и его болезни
президент россии владимир путин неизлечимо болен раком и имеет несколько двойников. Это открытый вопрос, настоящий ли этот путин сейчас.
Живая сила "второй армии мира"
Примерно 326 000 российских военнослужащих сейчас воюют в Украине
О ракетах
У россии осталось всего 9% запасов ракет большой дальности "Калибр".
"Бавовна" в рф
Буданов не подтвердил, что украинский спецназ стоял за ударами по стратегическим бомбардировщикам, которые россия использовала для ударов по украинским городам, но сказал, что ожидает большего и что у Украины есть агенты, работающие внутри россии.
Это разрушило их иллюзии безопасности… Есть люди, которые закладывают взрывчатку. Есть дроны. Пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, внутри россии будут проблемы.
О тех, кто на стороне Украины
На этой территории (в россии – ред.) действительно есть люди, с которыми очень легко работать, люди, которые понимают, что россия должна быть другой… И мы поддерживаем таких людей.
Ранее "Телеграф" собирал главные тезисы из развернутого интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который ответил на важные вопросы насчет сложностей, что возникли у Киева из-за систем ПВО Patriot, а также желании западных партнеров "сохранить лицо путину". Кроме того, обсудили возможный распад россии в будущем и нежелание Киева идти на территориальные компромиссы с россиянами.