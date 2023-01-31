Укр

Прогнозы наступления, двойники путина и ядерный удар: все главное из нового интервью Буданова

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Кирилл Буданов Новость обновлена 31 января 2023, 13:43
Кирилл Буданов. Фото УП

Буданов ответил на ряд важных вопросов, которые интересуют чуть ли не каждого украинца

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал развернутоє интервью газете The Washington Post, в котором рассказал о предсказаниях, касаемо полномасштабного российского вторжения, преступных планах агрессора, о болезнях президента рф владимира путина и "бавовнах" на оккупированных территориях.

В этом материале "Телеграф" собрал для читателей наиболее интересные тезисы Буданова, озвученные в новом интервью.

О прогнозах полномасштабного вторжения

У нас (с женой – ред. редакцией) был разговор о том, что если этого нападения не произойдет, мы будем выглядеть не очень хорошо… Звучит очень странно, но я боялся, что все пойдет не так, как должно.

О планах рф

россия сосредоточится на оккупации большей территории в восточных районах Донецкой и Луганской областей. Возобновление наступления войск, дислоцированных к северу от Украины, в Беларуси, маловероятно, а лишь попытка отвлечь и разделить киевские войска.

Об освобождении Крыма

Мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой… Все началось в Крыму в 2014 году, там все и закончится.

О возможности нанесения рф ядерного удара

россия — страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не только к военному поражению россии, но и к ее краху. И они это прекрасно знают.

путин и его болезни

президент россии владимир путин неизлечимо болен раком и имеет несколько двойников. Это открытый вопрос, настоящий ли этот путин сейчас.

Живая сила "второй армии мира"

Примерно 326 000 российских военнослужащих сейчас воюют в Украине

О ракетах

У россии осталось всего 9% запасов ракет большой дальности "Калибр".

"Бавовна" в рф

Буданов не подтвердил, что украинский спецназ стоял за ударами по стратегическим бомбардировщикам, которые россия использовала для ударов по украинским городам, но сказал, что ожидает большего и что у Украины есть агенты, работающие внутри россии.

Это разрушило их иллюзии безопасности… Есть люди, которые закладывают взрывчатку. Есть дроны. Пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, внутри россии будут проблемы.

О тех, кто на стороне Украины

На этой территории (в россии – ред.) действительно есть люди, с которыми очень легко работать, люди, которые понимают, что россия должна быть другой… И мы поддерживаем таких людей.

Ранее "Телеграф" собирал главные тезисы из развернутого интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который ответил на важные вопросы насчет сложностей, что возникли у Киева из-за систем ПВО Patriot, а также желании западных партнеров "сохранить лицо путину". Кроме того, обсудили возможный распад россии в будущем и нежелание Киева идти на территориальные компромиссы с россиянами.

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#Россия #Война #Интервью #Кирилл Буданов