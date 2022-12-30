Истинное лицо россии, что не так с Макроном и "болезненная" история с Израилем: самое интересное из нового интервью Кулебы

Политик дал ответы на вопросы, которые сейчас, в условиях войны, интересуют каждого украинца.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба дал развернутое интервью изданию "РБК-Украина", в котором подробно разобрал ряд важных вопросов относительно сложностей, возникших у Киева с получением мощных систем ПВО Patriot и объяснил, до сих пор ли западные партнеры подталкивают украинские власти "сохранить лицо путину". Кроме того, обсудили возможный распад россии в будущем и тему невозможности территориальных компромиссов с агрессором.

"Телеграф" собрал для читателей наиболее интересные тезисы Кулебы, озвученные в новом интервью.

Почему Киеву так тяжело получить мощные "Патриоты"

Patriot – очень сложный тип оружия, технология-символ, поэтому согласие США передать эти системы является переломом.

Помощь Украине

Мы получаем наибольшую поддержку, которую любая страна получала, по меньшей мере, в 21 веке.

Поражение рф в войне

Многие европейцы искренне поддерживают Украину, однако боятся и не могут представить себе поражение россии, нужно время донести до них, что от этого не распадется весь мир.

Опасения Запада и "лицо путина"

Западные лидеры для медиа говорят, что не сделают какой-либо шаг, чтобы не провоцировать россию, но в общении с властями Украины аргумент об эскалации уже никто не использует.

Что касается путина, то все уже все поняли, но есть секта идеи "сохранения лица россии".

Какое оружие ждать в следующем году

В 2023 году мы можем получить и танки, и ATACMS, и современные ударные дроны, но это будет зависеть от ситуации в поле боя.

Переговоры и возврат оккупированных территорий

Байден (президент США Джо Байден — ред.) и Зеленский не обсуждали модели переговоров о завершении войны, при которых Украина может лишиться Крыма, Донбасса и других оккупированных территорий, о которых писали в The Washington Post.

Гарантии безопасности

Кроме Макрона (президент Франции Эмманюэль Макрон – ред.) в Европе никто не озвучивал идею "гарантий безопасности для рф"; президент Франции сделал многое для Украины, но когда речь идет о мировоззренческих вещах относительно россии, то есть европейский политикум – а есть президент Макрон.

Помощь от ЕС

ЕС был создан для того, чтобы войны никогда в Европе не было, а здесь он впервые финансирует поставки оружия в третью страну, это удивляет и это переворот вверх дном.

Санкции для рф

Санкционные цели 2023 года: хочется, чтобы еще больше банков отключили от SWIFT, и хочется еще патриарха Кирилла и пару олигархов подвести под санкции, и газ, и атомную – очень много всего, но надо прежде всего валить оборонный комплекс РФ, ее ракетно-дроновую индустрию.

О россии в Совбезе ООН

Мы открыли дверь шкафа, и все увидели, что там в шкафу не парадная посольская форма, и даже не скелет в форме, а просто куча российского дерьма, и теперь все это знают, и россиянам с этим жить.

О дипломатических усилиях Украины в Африке и Азии

30 лет там, где наступала россия, мы отступали, и теперь нам нужно идти в контрнаступление, и мы у него ушли.

Разочарование насчет Израиля

Израиль важный партнер Украины, но не нужно нам рассказывать, что мы голосуем вместе с рф – когда вы говорите, что вы не даете нам ПВО, потому что вы не хотите ссориться с россией. И есть еще одна по-человечески действительно болезненная история: они устроили позорную политику в отношении украинских беженцев: закрылись и, по сути, не пускали их. Очень надеемся, что ситуация изменится к лучшему.

Позиция Венгрии сюрпризом не стала

Я вообще не был удивлен. Я удивлен только тем, что они так откровенно "курятся" своими заявлениями. Как вот последнее заявление Орбана (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – ред.): прекратите поставки оружия и прекратится война.

Идеологически есть совпадение в понимании законов истории между Орбаном и путиным, от этого возникают все эти заявления и комментарии. У меня нет каких-то стратегических беспокойств по этому поводу, потому что после победы Украины российский фактор исчезнет из венгерской политики и будут звучать другие заявления.

Ранее "Телеграф" привел тезисы из развернутого интервью спикера президент Украины Сергея Никифорова на вопрос о будущих планах лидера государства, об изменениях в работе ОП во время войны и вероятности поездки на саммит "Большой двадцатки", а также отношение гаранта к оппозиционным росСМИ.