Битва за Донбасс: военные эксперты оценили ситуацию с Лисичанском и спрогнозировали дальнейший ход сражений

Ближайшая перспектива – усиление боев в районе Бахмута и Славянска

В воскресенье, 3 июля, российские оккупанты заявили, что захватили всю территорию Луганской области Украины. Включая Лисичанск. Между тем, еще утром 3 июля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что идут бои в Лисичанске, город горит и ситуация там очень тяжелая.

В то же время, аналитики Института изучения войны в своем свежем обзоре отмечали, что украинские войска могли отойти из Лисичанска, а украинский Генштаб об этом не сообщал, чтобы не сыграть на руку противнику. "Телеграф" обсудил с военными экспертами ближайшие перспективы битвы за Донбасс.

На севере Донецкой области будет жарко

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", политолог, военный эксперт Дмитрий Снегирев уверен, что ближайшая перспектива – усиление боев в районе Бахмута и Славянска на севере Донецкой области. Тот же Славянск сегодня днем попал под мощнейший обстрел.

"За летний период россияне всеми силами будут пытаться решить поставленную путиным задачу – выход на административные границы Луганской и Донецкой областей. И вряд ли ограничатся только Луганщиной – как промежуточным вариантом достижения политических целей так называемой "специальной военной операции" (по сути – агрессивной войной). Параллельно с занятием Лисичанска, противник выходит на трассу Лисичанск-Бахмут, в районе Северска. Где также будет очень горячо. Цель оккупантов в данный момент – дальнейшее давление на украинскую оборону уже в Донецкой области. Именно туда сейчас переместится центр военного противостояния", – уверен Дмитрий Снегирев.

По его словам, если оккупантам удастся выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, рф попытается легализовать свое присутствие там путем псевдореферендумов. После чего не исключено поглощение квазиреспублик россией.

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"В Луганск прибыла комиссия из рф. Не исключено, что подготовка к проведению псевдореферендума уже началась", – считает Дмитрий Снегирев.

Он также прогнозирует увеличение ракетных обстрелов со стороны рф – на фоне увеличение поставок в Украину военно-технической помощи со стороны союзников (прежде всего США, остальных стран НАТО).

"Будет продолжаться блокада россиянами портов Украины, в первую очередь Одессы и Николаева – с целью спровоцировать искусственный продовольственный кризис. Шантаж стран Европы отключением газа также продолжится – с целью спровоцировать уже энергетический кризис", – уверен эксперт.

О дальнейших перспективах и средстве для перелома хода войны

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович считает, что отступление украинской армии из Лисичанска действительно может означать отступление из всей Луганской области.

"Для того, чтобы выполнить следующую часть своей задачи – выйти на границы Донецкой области, российские захватчики должны проломить мощный укрепрайон в районе Славянско-Краматорской агломерации, а также прорвать укрепления в районе Донецка. Укрепления возле Донецка они пробивают лбом без особого успеха с первого дня начала широкомасштабного вторжения, – отмечает Денис Попович. – Укрепления в районе Славянска им еще предстоит попробовать на зуб. Учитывая скорость их продвижения в районе Северодонецка и Лисичанска – по 10 километров в месяц, а также учитывая их потери во время этих боев, затрудняюсь назвать временную перспективу выхода на админграницы Донецкой области. Если эта перспектива у русских вообще существует".

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Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов уверен, что кардинально переломить ход войны может только быстрая поставка вооружений Украине, причем в больших количествах.

"Теми порциям, что нам дают, мы будем очень медленно переламывать ситуацию в свою пользу, неся серьезные потери. Кроме массовых поставок больше ничего не поможет", – говорит полковник.

По мнению Олега Жданова, на фронте в обозримом будущем следует ожидать позиционную войну на всех направлениях, за исключением Донбасса. Там, по словам полковника, оккупанты будут биться до последнего солдата, чтобы выполнить хоть одну политическую задачу, поставленную путиным перед российскими войсками.

"Именно на Донбассе у противника на данный момент сохраняется наступательный потенциал, – уверен эксперт. – Наша задача – максимально его сбить".