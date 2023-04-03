У мережі показали момент загибелі російського пропагандиста Татарського у пітерському кафе (відео)

Статуетка вибухнула після того, як Татарський потримав її в руках

У мережі з’явився момент вибуху російського воєнкору Владлена Татарського у пітерському кафе. На кадрах видно, як пропагандист бере до рук свій бюст, після чого лунає вибух.

Кадри останніх хвилин життя російського воєнкора опублікували в Telegram-каналі 112. Там же поділилися відео, як підозрювана Дар'я Трепова вручає Татарському бюст, начинений вибухівкою.

На кадрах видно, як Дар’я Трепова, яку воєнкор чомусь називає Настею, вручає пакет із бюстом, і він саджає її ближче до себе. Після цього товариш Владлена Татарського дістає бюст з пакета, щоб показати всім і передає до рук воєнкору. На останніх секундах відео можна помітити, як Дарина-Настя нервує, коли бюст опиняється в руках чоловіків.

На наступному відео можна помітити, що бюст деякий час стояв на столі, після чого Татарський взяв його в руки і склав назад у пакет. Саме на цьому моменті й лунає вибух, внаслідок якого воєнкор отримав несумісні із життям травми.

Підозрювану Дар’ю Трепову вже затримали і зараз її етапують з Петербурга до Москви. Завтра суд обере їй запобіжний захід. Відомо, що на вчорашній вечір, 2 квітня, у Трепової був куплений квиток на рейс з аеропорту Пулково, але туди вона не з’явилася. Куди вона мала летіти не розголошується.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росія офіційно звинуватила Україну в ліквідації воєнкору Владлена Татарського. За версією Національного антитерористичного комітету, ліквідацію пропагандиста нібито спланували українські спецслужби. До речі, Татарський родом з України та у 2014 році, коли Донбас окупували, росіяни випустили його з в’язниці, куди він потрапив за за збройне пограбування банку. Він повністю підтримував війну в Україні та захоплювався вбивствами мирних мешканців Бучі.