Запропонували гарну посаду в Україні: підозрювана у ліквідації Татарського розповіла, як підірвала його

Вручення статуетки Татарському нібито було одним із завдань для Трепової на стажуванні

Затримана за підозрою у ліквідації російського пропагандиста Владлена Татарського Дар’я Трепова на допиті розповіла, що їй нібито запропонували посаду редактора в одному з українських медіаресурсів, але для цього їй потрібно було пройти стажування та виконати завдання. Одним із них стало вручення "військкорові" статуетки, набитої вибуховою речовиною.

Деталі допиту стали нібито відомі російському сайту "Фонтанка". У матеріалі вказується, що Дар’я наполягає на тому, що нічого не знала про вибухівку у бюсті.

Дівчина пояснила, що в одному з українських Telegram-каналів вона нібито познайомилася з людиною, яка назвалася активістом. Трепова розповіла йому про свої затримання на антивоєнних мітингах, після чого розмова перейшла до пропозиції з боку незнайомця перебратися до Києва, де Дар’я могла отримати роботу в одному з медіаресурсів. Однак спочатку їй потрібно було пройти стажування.

У ході першого завдання їй потрібно було піти в магазин "Листя" та познайомитися з пропагандистом Татарським. Через таксиста дівчині нібито передали "таємну річ". Сам таксист не знав, що саме він передає Дар’ї.

Потім Трепова отримала нове завдання – зустрітися із Татарським на Університетській набережній.

"Її (Трепову, — Ред.) проінструктували з посилки. Але не до кінця — мовляв, передай бюст, загни що-небудь про героїв ПВК "Вагнер", а далі діятимемо ми. А за все за це їй купили авіаквиток вечірнім рейсом 3 квітня Пулково — Узбекистан, пообіцявши, що з Азії її вже спокійно переправлять до України", — йдеться у матеріалі "Фонтанки".

На допиті Дар’я неодноразово зазначала, що не знала про те, що статуетка, призначена для Татарського, напхана вибухівкою. Проте, за її словами, вона здогадувалась, що може статися щось погане. Про це також свідчить той факт, що Трепова після вручення статуетки не залишила залу, а знаходилася в безпосередній близькості від упаковки з бюстом, куди було вмонтовано вибуховий пристрій. Дівчина впевнена, що її підставили.

У перші години дівчина була впевнена, що вбила багатьох людей.

"Голова її йшла кругом, план бігти через аеропорт розсипався, а далі вона робила хаотичні рухи: похиталася Васильівським островом, викликала таксі, доїхала до ЖК "Північна Долина", де живе знайомий її штучного чоловіка. Чекала розв’язки — і дочекалася вранці 3 квітня ", — вказується в матеріалі.

Також свідчення Дарії нібито штовхнули слідство на слідство на перекваліфікацію кримінальної справи на статтю "Тероризм".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 2 квітня в кафе "Стріт-арт" розташоване на Університетській набережній у Санкт-Петербурзі пролунав вибух, внаслідок якого було ліквідовано російського пропагандиста Владлена Татарського. Пізніше стало відомо, що вибуховий пристрій був захований у статуетку, яку "військкорові" подарувала відвідувачка, тобто Дар’я Трепова.